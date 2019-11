Igor Herbut dla syna: Zobacz teledysk "Jasny" zapowiadający solowy debiut lidera LemON

Do sieci trafił teledysk "Jasny", który jest pierwszą zapowiedzią solowego debiutu Igora Herbuta. Wokalista i lider grupy LemON w tym utworze śpiewa o urodzeniu swojego syna, któremu razem z partnerką Małgorzatą Dacko nadali imię Kai.

Igor Herbut zapowiada solowy debiut /Tadeusz Wypych / Reporter

Igor Herbut raczej rzadko dzieli się informacjami o swoim życiu prywatnym. Tym większym zaskoczeniem były zdjęcia z sesji ciążowej, którą muzyk zrobił wraz ze swoją partnerką Małgorzatą Dacko.

Reklama

W połowie lipca wokalista grupy LemON ujawnił, że został ojcem.

Partnerem Herbuta jest Małgorzata Dacko. Starsza o osiem lat od wokalisty kobieta przez pewien czas była menedżerką LemONa (jest też współautorką tekstów grupy). Obecnie jest producentką telewizyjną.

O wokaliście zrobiło się głośno w 2011 r., kiedy to razem z zespołem LemON wygrał trzecią edycję "Must Be the Music. Tylko Muzyka". Wygrana w show Polsatu sprawiła, że kariera zespołu nabrała rozpędu.

Po siedmiu latach pracy z zespołem LemON, nominacjach do Fryderyków, wielu złotych i platynowych płytach, na początku tego roku Igor wyruszył w solową trasę, w czasie której wystąpił na scenie sam, akompaniując sobie na pianinie. Bilety na koncerty wyprzedały się w kilkanaście minut, a Igor dał się poznać publiczności z zupełnie nieznanej strony.



Teraz zaprezentował pierwszą zapowiedź swojej solowej płyty - mowa o utworze "Jasny".

Clip Igor Herbut Jasny

"W lipcu urodził się mój syn. Ma na imię Kai. Rozjaśnił moje życie. O tym śpiewam. O tym chciałbym opowiedzieć. Moje życie stało się lepsze. Chciałbym teraz, za pośrednictwem muzyki, przekazać innym choć trochę tej miłości, którą otrzymałem. Bo ja tylko to potrafię. Tylko pisać i śpiewać" - mówi Igor Herbut.



Za teledysk "Jasny" odpowiada Kalina Alabrudzińska, której filmy były prezentowane i wyróżniane na wielu festiwalach, m.in. w Gdyni, Cannes, San Sebastian, Berlinie i na MFF Nowe Horyzonty. Autorem zdjęć jest Szwed, Nils Crone. Koncepcja klipu powstała jednak w domu Igora.

Przystanek Woodstock 2017: LemON na Małej Scenie 1 / 9 Zobacz zdjęcia z występu grupy LemON na Małej Scenie Przystanku Woodstock 2017 Źródło: WOŚP Autor: Dominik Malik udostępnij

"Zainspirowały mnie przepiękne ręcznie robione mobile, które zamówiliśmy dla mojego syna i które codziennie razem obserwujemy. Wykonała je na nasze zamówienie Gabriela Daszczyk, wyjątkowa osoba, która uświadomiła mi, jak świat od pierwszych dni życia postrzega swoimi młodziutkimi zmysłami mój syn. To bardzo fascynujące i inspirujące, jak bardzo możemy wspierać rozwój dziecka tym, jak spędzamy z nim czas. Mógłbym o tym opowiadać godzinami" - dodaje Igor Herbut.