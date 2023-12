Urodzona 22 grudnia 1993 roku Meghan Trainor w świadomości słuchaczy zaistniała przede wszystkim dzięki singlowi "All About That Bass" , który swoją premierę miał 2 lipca 2014 roku. Przez kolejne tygodnie był on jednym z najpopularniejszych utworów w Stanach Zjednoczonych (25 tygodni w pierwszej dziesiątce listy Billboard).

Młoda artystka zachęcała sympatyków jej muzyki do porzucenia kompleksów i akceptacji swojego ciała, nawet gdy nie jest idealne. Wokalista szybko zdobyła popularność, a oprócz chwytliwej melodii swoje mógł zrobić właśnie temat piosenki, który mógł trafić do sporej grupy nastolatków w Stanach, zmagających się z nadwagą.

Reklama

"All About That Bass" zwiastowało płytę "Title", która ukazała się 13 stycznia 2015 roku. Oprócz wspomnianego singla promowały ją również utwory "Lips Are Movin", "Dear Future Husband" oraz "Like I’m Gonna Lose You". Drugi album piosenkarki ukazał się 13 maja 2016 roku. Promowały go single "No" oraz "Me Too". Wokół tego pojawiło się sporo kontrowersji. Wszystko z powodu korekty talii Trainor.

"Nie jestem tak szczupła. Mam szeroką, ale świetnie wyglądającą talię. Nie wiem, dlaczego ktoś jej nie lubi, ale nie zgadzałam się na jej poprawki. Gdy zmieniony teledysk został opublikowany, było mi wstyd" - tłumaczyła na Snapchacie.

Problemy ze zdrowiem i zawieszona kariera. "Zawiodłam fanów"

W 2020 roku Trainor wydała trzecią płytę "Treat Myself", której premiera była systematycznie odkładana. Ostatecznie album ukazał się w styczniu 2020 roku. Promowały go utwory "All The Ways" i "No Excuses". W tym samym roku wokalistka wypuściła swój pierwszy świąteczny album "A Very Trainor Christmas".

Między wydaniem drugiej i trzeciej płyty w życiu zawodowym wokalistki sporo się zmieniło. Amerykanka musiała tymczasowo zawiesić karierę z powodu problemów ze strunami głosowymi.

- Ze względu na pierwszą operację odwołałam trasę koncertową i zawiodłam mnóstwo fanów, co najbardziej mnie bolało. Przed drugą operacją musiałam zrezygnować jeszcze z trasy radiowej. Wygrałam Grammy, wszystko dobrze się układało, zakończyłam trasę, a później znowu wszystko się popsuło. Ze względu na operacje zaczęłam miewać napady paniki, zdiagnozowano u mnie depresję. Wszystko przez to, że bałam się, że wszyscy o mnie zapomną albo że mój głos będzie brzmiał zupełnie inaczej - mówiła Trainor Interii.

W międzyczasie piosenkarka zaczęła również karierę telewizyjną. W styczniu 2018 roku wokalistka zadebiutowała w talent show "The Four: Battle for Stardom". Obok niej w jury zasiedli Diddy, DJ Khaled i Charlie Walk. Program nie przetrwał jednak zbyt długo na antenie. FOX zdjęło go po dwóch sezonach.



Zdjęcie Daryl Sabara i Meghan Trainor są małżeństwem od 2018 roku / Paul Archuleta / Getty Images

Gorący pocałunek na oczach milionów i małżeństwo z gwiazdą "Małych agentów"

Prywatnie Meghan Trainor jest w związku z Darylem Sabarą (znanym z filmu "Mali agenci"). Para zaczęła spotykać w 2016 roku, a pobrali się dwa lata później. Wcześniej wokalistkę łączono z innym muzykiem Charliem Puthem. Świadczyć miał o tym soczysty pocałunek pary podczas gali American Music Awards 2015. Plotki, które mówiły o romansie, nie znalazły jednak potwierdzenia. Artyści ujawnili, że ich pocałunek był ustawiony (namawiała ich do tego produkcja), a ich nie łączy nic poza przyjaźnią.

W 2020 roku Trainor ogłosiła, że jest w pierwszej ciąży, publikując w sieci zdjęcie USG. Pierwsze dziecko Sabary i wokalistki pojawiło się na świecie w lutym 2021 roku. Macierzyństwo stało się też motywem przewodnim piątej płyty wokalistki pt. "Takin' It Back", który ukazał się jesienią 2022 roku.

Wokalistka podczas promocji płyty przyznała, że jej talent do pisania piosenek znacząco polepszył się po cesarskim cięciu przy narodzinach pierwszego syna, gdyż nauczyła się na nowo kochać swoje ciało z bliznami i rozstępami.

Krótko po wydaniu albumu Trainor ogłosiła, ze jest w drugiej ciąży. Drugi syn pary przyszedł na świat w lipcu 2023 roku. Mimo przerwy w karierze, wokalistka na brak popularności nie narzeka. Wszystko za sprawą TikToka, który odkopał jej piosenki - "Title", a przede wszystkim "Made You Look" - będący jednym z wielkich hitów platformy na początku 2023 roku.