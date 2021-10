Hyperdontia: Album "Hideous Entity" gotowy

"Hideous Entity", nowe dokonanie deathmetalowców z Hyperdontii, zmiksowano i poddano masteringowi w amerykańskim studiu Earhammer pod okiem Grega Wilkinsona, aktualnego basisty Autopsy.



Partie perkusji nagrano w duńskim studiu Djævlesound, a pozostałe instrumenty utrwalono indywidualnie przez poszczególnych członków zespołu.



Okładkę zaprojektował uznany amerykański artysta Wes Benscoter.



Wyjaśnijmy, że formację Hyperdontia tworzy dwóch Turków, czyli basista Malik Çamlıca i gitarzysta prowadzący Mustafa Gürcalioğlu, którym towarzyszą grający na gitarze, duński wokalista Mathias Friborg oraz nasz rodak, pochodzący z Goleniowa perkusista Paweł "Tuna" Tunkiewicz.



Następca debiutu "Nexus OF Teeth" (2018 r.) trafi do sprzedaży 12 listopada nakładem amerykańskiej Dark Descent Records (CD), duńskiej Desiccated Productions (kaseta) i brytyjskiej Me Saco un Ojo Records (na winylu).



Z nowym utworem "Snakes Of Innards" grupy Hyperdontia możecie się zapoznać poniżej:



Wideo Hyperdontia - Snakes of Innards

Oto program albumu "Hideous Entity":

1. "Snakes Of Innards"

2. "Trapped In The Void"

3. "Beast Within"

4. "Coils Of Wrath"

5. "Grinding Teeth"

6. "Lacerated And Bursting"

7. "Wretched Mockery Of Creation"

8. "Impervious Veil".