W sieci coraz częściej widzimy filmy ukraińskich muzyków, którzy wykonują swoje piosenki w schronach, czy pośród zbombardowanych budynków.

Przebojami sieci stały się już m.in. filmy z małą Amelką, która zaśpiewała "Все одно" ( posłuchaj! ), ukraińską wersję przeboju "Let It Go" z animacji Disneya "Kraina lodu", a także wideo "śpiewającego anioła z Ukrainy", czyli żołnierza wykonującego utwór "Ukrainian Brothers".

Tym razem na profilu agencji Nexta na Twitterze możemy zobaczyć żołnierza grającego hymn Ukrainy na skrzypcach.

"Nawet w najtrudniejsze dni morale ukraińskiej armii są nie do złamania" - czytamy w opisie.

Wojna w Ukrainie

Wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą rozpoczęła się 24 lutego nad ranem. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada. Tylko przez polską granicę kraj opuściło blisko 2 mln osób.



