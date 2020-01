Huntsmen z nowym albumem "Mandala Of Fear". Kiedy premiera?

Chicagowska formacja Huntsmen przygotowała drugi longplay.

Płytę "Mandala Of Fear" zarejestrowano w lokalnym studiu Decade pod okiem Sanforda Parkera.

Następcę debiutu "American Scrap" z 2018 roku wyda ponownie kalifornijska Prosthetic Records (winyl, CD, cyfrowo).

Drugi album sludge / doom / postmetalowego zespołu z Illinois trafi do sprzedaży w wersji dwupłytowej z 32-stronicową powieścią graficzną.



Dodajmy, że na "Mandala Of Fear" pełnoprawną członkinią zespołu została wokalistka Aimee Bueno, która na debiutanckiej płycie Huntsmen pojawiła się gościnnie w jednym utworze.

Zobacz animowany teledysk do nowego utworu “Ride Out" Huntsmen:

Wideo HUNTSMEN - RIDE OUT (OFFICIAL VIDEO)

Na płycie "Mandala Of Fear" znajdziemy 13 kompozycji. Oto ich tytuły:



1. “Ride Out"

2. “Colossus"

3. “Atomic Storms"

4. “God Will Stop Trying"

5. “Pirates Of The Waste"

6. “Hill People Drugs"

7. “Bone Cathedral"

8. “A Nameless Dread"

9. “Awake At Time’s End"

10. “Loss"

11. “The Silver Lining"

12. “The Swallow"

13. “Clearing The Sand".