Honorata Skarbek pozuje w rajskiej scenerii. "Co za ciało"

Honorata Skarbek wybrała się z partnerem na wakacje. Opublikowała zdjęcie z basenu, a fani nie szczędzili jej komplementów.

Honorata Skarbek ma oddane grono fanów AKPA

Honorata Skarbek to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodszego pokolenia. W dziesiątej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie (2018) zajęła piąte miejsce.



27-latka ma w dorobku cztery duże płyty i EP-kę "Condependency" z listopada 2019 r.

Wokalistka przez pewien czas była w związku z raperem Smolastym. Była to relacja bardzo burzliwa, która w końcu doprowadziła do rozstania.



W listopadzie 2020 roku okazało się jednak, że Skarbek jest ponownie zakochana. Przekazała to za pomocą fotografii, na której możemy zobaczyć wokalistkę na romantycznej kolacji, trzymającą za rękę męską dłoń. W tle widać balony z liczbą 23.



"Someone just turned 23 (ale to nie ja jak coś. Na życzenia dla mnie czekajcie do 23 grudnia)" - napisała.



Na Instastory zdradziła, że urodzinową kolacją zrobiła niespodziankę swojemu nowemu chłopakowi. Plotkarskie media informowały, że jej partner wcześniej spotykał się z Adą Śledź z programu "Love Island".

Teraz na jej profilu pojawiło się zdjęcie z wakacji, na które wybrała się z partnerem. "Zgadnijcie, gdzie się teleportowałam" - napisała pod fotografią.





W komentarza pojawiły się głosy zachwyconych fanów. "No przecież widać, że do raju", "Do raju, gdzie jest piękna pogoda. Ale forma" - pisali w odpowiedzi na jej zagadkę. "Wyglądasz świetnie. Co za ciało", "Śliczna", "Ale piękna" - komentowali inni.





