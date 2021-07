Hologram Whitney Houston pojawi się jesienią w Las Vegas

W 2020 roku hologram Whitney Houston zadebiutował na koncertach w Wielkiej Brytanii (było to jeszcze przed wybuchem pandemii).

Teraz twórcy tamtej podobizny ogłosili, że hologram jesienią 2021 roku będzie można oglądać na koncertach w Las Vegas w ramach serii wydarzeń pt. "An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Concert".

Wirtualne koncerty zakontraktowane zostały przy hotelu i kasynie Harrah. Jak zapewniają organizatorzy wygląd hologramu i technologia, jaką został stworzony, została zaakceptowana przez rodzinę zmarłej piosenkarki.

Oprócz cyfrowej podobizny Houston na scenie pojawią się również wspierające hologram chórki, tancerze oraz muzycy.

Pierwszy koncert zaplanowany został na 26 października tego roku. Występy hologramu mają odbywać się aż do kwietnia 2022 roku.

"Whitney już z nami nie ma, ale jej głos i spuścizna żyją wiecznie. 'Wieczór z Whitney' jest kolejną szansą, aby ponownie uczcić talent, którym otrzymaliśmy dekady temu i zdecydowaliśmy się stworzyć nowatorskie muzyczne widowisko dla fanów, którzy wspierali fenomen Whitney Houston, ponieważ na to zasługują" - czytamy w oświadczeniu.



"W 2011 roku rozmawialiśmy z Whitney na temat intymnej, akustycznej trasie koncertowej. Miał to być projekt 'Whitney Bez Prądu' lub 'Wieczór z Whitney'" - mówiła jeszcze w 2010 roku Pat Houston, jedna z egzekutorek spadku po wokalistce, która w ten sposób próbuje spełnić marzenia zmarłej gwiazdy.

Decyzje o wskrzeszaniu gwiazd w postaci hologramów wzbudzają mnóstwo emocji. Część fanów cieszy się, że może ponownie poczuć namiastkę koncertowych emocji związanych ze zmarłymi gwiazdami. Jednak takie koncerty mają mnóstwo przeciwników. Ci twierdzą, że hologramy zmarłych artystów podkopują ich dorobek i służą jedynie po to, aby wyciągnąć od fanów więcej pieniędzy.