Holocausto Canibal z albumem "Crueza Ferina". Kiedy premiera?

"Crueza Ferina", szósty longplay portugalskich death / grindcore’owców, wyprodukował (w tym miks) rodzimy fachowiec João Ribeiro. Nagrania odbyły się w trzech portugalskich studiach: Rec'n'Roll (perkusja), 808 (gitary, bas), Estúdio 55 (wokal i miks). Masteringiem zajął się Brad Boatright w amerykańskim studiu Audiosiege (m.in. Nails, Obituary, Necrot, Torche, i Ulcerate).

W utworze "Êxodo Mortuoso" gitarowe solo zagrał gościnnie sam Robert Vigna z nowojorskiego Immolation, żywej legendy death metalu.

"'Êxodo Mortuoso' to pierwszy (właściwy) numer na tym albumie i pierwszy, który na niego skomponowaliśmy. Stanowi on idealne połączenie tego, co znajdziecie na tej płycie: miażdżącej brutalności, rytmicznej pulsacji i punkowych beatów. Mogliśmy też liczyć na udział naszego przyjaciela Boba Vigny z Immolation, który zagrał w tym utworze nadzwyczajną solówkę" - napisał Z. Pedro, basista Holocausto Canibal.

Pierwsza od pięciu lat płyta Portugalczyków ukaże się 27 maja nakładem polskiej Selfmadegod Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Wspomnianej kompozycji “"Êxodo Mortuoso" Holocausto Canibal z gościnnym udziałem gitarzysty Immolation możecie posłuchać poniżej: