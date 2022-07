Zespół Queen + Adam Lambert wykonał w Bolonii aż 27 piosenek. Jedną z nich, wykonaną po raz pierwszy w karierze było "Nessun Dorma" z repertuaru Giacomo Pucciniego. Utwór należący do legendarnego kompozytora spopularyzował najmocniej Luciano Pavarotti.

Wydarzenie jest o tyle zaskakujące, że niektórzy fani krytykują zespół za znikome zmiany podczas koncertów - ten dopracowany w stu procentach spektakl stał się dla niektórych przez to mocno przewidywalny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hity z Satelity": Queen i David Bowie

"Dziękuję Wam, bolońska piękności! Co za niezwykła noc! Wiecie, cała ta trasa była niesamowita - ale myślę, że na poziomie pasji i czystej głośności, wy ostatniej nocy byliście najwięksi! Cóż, jak dotąd!" - napisał do fanów Brian May.

Wideo Queen + Adam Lambert - "Nessun dorma" . @UnipolArena - 10.07.22

Ten utwór został wykonany przez zespół po raz pierwszy w ponad 50-letniej historii grupy. Legendarny gitarzysta podzielił się także nagraniem z tego wyjątkowego momentu show, w którym towarzyszył na gitarze elektrycznej Lambertowi śpiewającemu "Nessun Dorma". "Widzę, jak nasz przyjaciel Luciano się uśmiecha" - dopisał później May.

Tak się składa, że zmarły w 2007 roku znał się z Brianem Mayem - gitarzysta Queen został nawet przez niego zaproszony na jeden z koncertów z serii Pavarotti and Friends w 2003 roku, gdzie wykonał "Too Much Love Will Kill You" w duecie ze śpiewakiem.