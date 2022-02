HIV przed premierą albumu "Bright Side Of Everything"

"The Bright Side Of Everything", nowy materiał HIV, będzie mieć swą premierę już w piątek, 18 lutego. Jego wydaniem zajmie się zasłużona Selfmadegod Records z Białej Podlaskiej. Album dostępny będzie w edycji CD.

Nagrania następcy debiutu "Stay Positive" (Sanctus Propaganda, 2019 r.) odbyły się w Skog Vegas Studio. Inżynierią dźwięku zajął się Paweł Chyła.

Dodajmy, że trio HIV - z udziałem byłych i obecnych członków m.in. Nuclear Holocaust, Death Crusade, Putrid Evil, Witchfuck i Sacrofuck - tworzą Wojciech Michalak (bas / wokal), Radosław Grygiel (perkusja) i Łukasz Daniel (gitara).

Żywiołowa twórczość HIV adresowana jest do fanów m.in. Excruciating Terror, Terrorizer, Phobii, Repulsion i The Kill.

Możecie się o tym przekonać słuchając wieńczącego płytę "Bright Side Of Everything" numeru "Be Yourself For Yourself":

Wideo HIV - Be Yourself For Yourself

Oto program albumu "The Bright Side Of Everything":

1. "More Room For Your Stuff"

2. "Spend Time With Friends"

3. "Develop Your Hobbies"

4. "Buy Yet Another Band Shirt"

5. "The Whole Bed's For You"

6. "No Cleaning After Anybody"

7. "You Watch What You Want"

8. "Peace And Quiet"

9. "Drink As Much As You Like"

10. "No More Parent-Teacher Meetings"

11. "Play Your Music In The Car"

12. "Don't Have To Share A Box Of Chocolates"

13. "Focus On Your Career"

14. "Get Home Late"

15. "Sleep Long"

16. "Don't Have To Listen"

17. "Don't Have To Talk"

18. "Be Yourself For Yourself".