Sami Switch (w rzeczywistości Sami Chokri) twierdził, że refren przeboju Sheerana łudząco przypomina jego własny utwór "O Why" z 2015 roku. Tymczasem Ed Sheeran twierdził, że nie przypomina sobie, by przed pracą nad "Shape of you", miał okazję słyszeć tę kompozycję. By oczyścić swoje imię, Sheeran zawnioskował o wszczęcie sprawy sądowej. Chociaż czynności sądowe rozpoczęły się już w 2018 r., to główna część procesu rozegrała się w marcu 2022 r.

Jak informuje BBC, po analizie wszystkich materiałów dowodowych, sędzia Antony Zacaroli stwierdził, że Sheeran "ani celowo, ani podświadomie" nie skopiował utworu Chokriego. Owszem, sędzia zauważył pewnie podobieństwa między kompozycjami, jednak uznał, że nie są one na tyle duże, by można na tej podstawie stwierdzić popełnienie plagiatu.

Singiel "Shape of you" został wydany 6 stycznia 2017. Znalazł się na trzecim studyjnym albumie Sheerana "÷" (czyt. Divide). Piosenka stała się hitem numer jeden na listach przebojów w 34 krajach. W grudniu 2021 r. "Shape of you" jako pierwsza kompozycja na Spotify została odsłuchana 3 miliardy razy.