Przypomnijmy, że 50-letnia obecnie Heidi Klum spotyka się z 34-letnim gitarzystą Tokio Hotel - Tomem Kaulitzem od marca 2018 roku. Po pierwszych nieoficjalnych doniesieniach na ten temat, para potwierdziła związek dwa miesiące później amFAR w Cannes.



Para zaręczyła się w Wigilię 2018 roku, a modelka ogłosiła to na Instagramie. Ich ślub odbył się w lipcu 2019 roku.

"Ostatnio ludzie coraz częściej przypominają mi o moim wieku. Mój chłopak jest ode mnie o wiele lat młodszy, a wiele osób kwestionuje nasz związek i pyta go o to. To naprawę jedyny moment, kiedy wiek jest mi wciskany w twarz i muszę na to odpowiedzieć" - tłumaczyła w rozmowie z "InStyle".



Reklama

"Nie myślę o tym za dużo. Trzeba po prostu żyć szczęśliwym życiem, nie martwiąc się zbytnio o to, co powiedzą ludzie, bo zmartwienia powodują więcej zmarszczek" - dodała.

Heidi Klum szczerze o małżeństwie. Co sądzi o różnicy wieku między nią a mężem?

Jurorka "Mam talent", która od lat bawi miliony widzów na całym świecie, udzieliła wywiadu niemieckiej edycji "Glamour". Tam opowiedziała szczerze o tym, co sądzi o krytyce jej wieku i o tym, że ma młodszego męża.

"Myślę, że często jest to po prostu złośliwość. Być może zbyt wiele osób uważa, że mam w życiu za dużo szczęścia. Mam świetną pracę, podróżuję po świecie, mogę żyć w luksusie. A do tego mam wspaniałego męża" - stwierdziła.

"W dzisiejszych czasach ludzie ostrożniej podchodzą do tego, co mówią. Wyjątkiem jest jednak zawstydzanie ludzi ze względu na wiek. To nadal trwa" - komentowała.

Modelka i celebrytka nie ma też pojęcia, jak odpowiadać na złośliwe komentarze dotyczące różnicy wieku między nią i Kaulitzem. "Mam 50 lat, nie 20. Nie jestem już młodą dziewczyną, która niczego nie doświadczyła i nie ma pojęcia o życiu. Czas nie będzie stawał dla mnie w miejscu i Tom nigdy mnie nie dogoni. Zawsze będzie młodszy o 16 lat i mam tego świadomość" - mówiła i przyznała, że "zestarzeje się dużo wcześniej" od swojego partnera.

Zdjęcie Heidi Klum i Tom Kaulitz / Jon Kopaloff / Getty Images

"Może będzie to dla mnie problem za 10 lat, może przestanę mu się podobać. Za 20 lat będę miała 70-tkę. Zwykle planuję przyszłość, ale z moim ukochanym żyję tu i teraz" - podsumowała.



"Mam 50 lat, ale daleko mi jeszcze do grobu. Lubie być głośna i lubię kolorowe rzeczy. Może kiedyś to się zmieni, ale nadal będzie to moja decyzja" - stwierdziła.

Kim jest Heidi Klum?

Heidi Klum to światowej sławy modelka, a także gwiazda telewizji. Oglądać można ją m.in. w "Mam talent", "Projekcie Runway". Jest też producentką, prowadzącą i jurorką niemieckiego "Top Model". W ostatnim czasie - we współpracy z Tiesto - Klum próbowała swoich sił jako wokalistka. Efektem był utwór "Sunglasses At Night".



Kim jest Tom Kaulitz?

Tom Kaulitz to jeden z założycieli niemieckiej popularnej kapeli Tokio Hotel. Zaczynali w 2005 roku, grając emo rocka, a od tamtego czasu grupa oraz jej członkowie przeszli sporą przemianę. Formacja ma na swoim koncie ponad 10 mln sprzedanych płyt w 68 krajach. Od 2023 roku bracia Kaulitz są też trenerami w talent show "The Voice of Germany".