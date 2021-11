Hegeroth: Album "Sacra Doctrina" w szczegółach

"Sacra Doctrina", nowy album blackmetalowców z Chorzowa, nagrano w studiu HHSoundLab. Produkcją (w tym miksem i masteringiem) zajął się Bene, który w szeregach Hegeroth gra na gitarze i basie. Autorem okładki czwartej płyty Ślązaków jest Le Nevralgie Costanti.



Nowy longplay grupy Hegeroth trafi do sprzedaży 24 stycznia 2022 roku (cyfrowo, na CD). Materiał zostanie wydany sumptem zespołu.



Z opublikowanym w poniedziałek, 15 listopada, singlem "With Adoration" formacji Hegeroth możecie się zapoznać poniżej:

Reklama

https://www.youtube.com/watch?v=1_A0nENvTgA



Oto program albumu "Sacra Doctrina":

1. "In Torment 1"

2. "Out Of Habit"

3. "With Adoration"

4. "In Torment 2"

5. "From Nothingness"

6. "In Torment 3"

7. "With Devotion"

8. "In Torment 1 (PL)".