Dobra passa Harry’ego Stylesa trwa w najlepsze. Dość wspomnieć, że jego nowy album studyjny "Harry’s House" był w Wielkiej Brytanii najlepiej sprzedającą się płytą 2022 roku, a utwory pochodzące z krążka tygodniami królowały na listach przebojów. Niebotyczny wręcz sukces komercyjny odniosła również międzynarodowa trasa koncertowa Stylesa "Love On Tour", która zanotowała zyski na poziomie ponad 600 mln funtów.

Od pewnego czasu w sieci krążą plotki, według których to właśnie autor hitu "As It Was" nagra piosenkę do nowego filmu o przygodach Jamesa Bonda, co niewątpliwie byłoby doskonałym przypieczętowaniem jego statusu globalnej gwiazdy i jednego z najgorętszych nazwisk branży muzycznej.

Harry Styles zarobił fortunę

Nie powinno zatem dziwić, że słynny piosenkarz na przestrzeni ostatnich lat zdołał zgromadzić niemałą fortunę. Jak wynika z corocznego rankingu "Rich List" brytyjskiego magazynu "Heat", to właśnie Styles jest obecnie najbogatszą gwiazdą w Wielkiej Brytanii, która ma mniej niż 30 lat. Wokalista otrzymał zresztą ów tytuł po raz drugi - w zeszłym roku uplasował się na szczycie zestawienia z majątkiem na poziomie 116 mln funtów.

W ciągu zaledwie 12 miesięcy Styles zdołał powiększyć swój kapitał o 59 mln - dziś ma ich na koncie aż 175. Kolejne pozycje na liście zajęli Dupa Lipa, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik, znany jako KSI Olajide "JJ" Olatunji, Stormzy, Lewis Capaldi i Tom Holland. Pierwszą dziesiątkę zamyka 19-letnia Millie Bobby Brown, której udało się zgromadzić 20 mln funtów.

Na utrzymanie pozycji najbogatszej młodej gwiazdy w Wielkiej Brytanii wpływ miały zarówno zawodowe sukcesy Stylesa, jak i intratne przedsięwzięcia biznesowe. Poza tworzeniem uwielbianej przez słuchaczy z całego świata muzyki artysta zajmuje się też graniem w dochodowych produkcjach, takich jak "Nie martw się, kochanie", "Mój policjant" czy "Eternals". Styles podpisał niedawno lukratywną umowę z Marvelem, w ramach której ma sportretować komiksowego bohatera Erosa Starfoxa w pięciu nadchodzących filmach.

Gwiazdor wzbogacił się także dzięki zyskom ze sprzedaży kosmetyków jego autorskiej marki Pleasing oraz kontraktowi reklamowemu z domem mody Gucci, który opiewał na kwotę 8 mln funtów.

Muzyk jest przy tym właścicielem kilku nieruchomości. W grudniu wokalista nabył za 3,8 mln funtów zabytkowy budynek w angielskim mieście Maidstone. Choć do tej pory przestrzeń ta była wykorzystywana jako miejsce pracy dla biur, Styles ma ponoć w planach otworzenie tam żłobka. Informator "The Sun" zapewniał niedawno, że nowy biznes przyniesie gwiazdorowi ogromne finansowe korzyści. "To przemyślana decyzja. Jako właściciel Harry może spokojnie usiąść i czekać, aż pieniądze same zaczną do niego napływać" - zaznaczył znajomy artysty.