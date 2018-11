Hardy Fox z The Residents nie żyje. Miał 73 lata

Jeden z założycieli awangardowej grupy The Residents oraz jej główny kompozytor, Hard Fox zmarł w wieku 73 lat na raka mózgu.

The Residents ostatni raz wystąpili w Polsce w 2017 roku podczas festiwalu Soundedit

31 października na oficjalnym profilu The Residents na Twitterze pojawiła się informacja o śmierci Foxa.



W oświadczeniu jego koledzy z zespołu napisali, że instynkt lidera i kierunek, jaki Fox wyznaczył dla formacji, miał nieusuwalny wpływ na działalność The Residents. "Był obdarzony kapitalnym poczuciem estetyki, przenikliwym uchem i wykwintnym poczuciem absurdu" - czytamy w ogłoszeniu.

Hardy Fox był jednym z założycieli grupy - ikony światowej muzyki eksperymentalnej.



Swoją działalność artyści rozpoczęli pod koniec lat 60. w Luizjanie, jednak pierwszy studyjny album grupy "Meet The Residents" miał premierę dopiero w 1974 roku. Od tamtej pory grupa wydała ponad 60 płyt, wyprodukowała kilkanaście filmów krótkometrażowych i zagrała setki koncertów na całym świecie.



Twórczość artystów, w tym takie płyty jak: "Eskimo" (1978), "God In Three Persons" (1988), "Gingerbread Man" (1994), "Demons Dance Alone" (2002), "The Bunny Boy" czy najnowsze "The Ghost Of "Hope" (2017) zdobywała uznanie krytyków i publiczności. Zespół jest znany również z budzących skrajne emocje, dziś już klasycznych teledysków, m.in. "Third Reich 'n Roll", "Constantinople" czy "Act Of Being Polite".

W ciągu całej kariery członkowie formacji ani razu nie zdradzili swojej prawdziwej tożsamości. Na scenie oraz podczas sesji zdjęciowych artyści zawsze są ubrani w kostiumy, zaś za wywiady i promowanie formacji odpowiedzialne jest The Cryptic Corporation.

Z komponowania dla zespołu muzyk wycofał się w 2015 roku. W przeszłości działał również solowo pod pseudonimami Charles Bobuck i TAR.