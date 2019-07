Hammerfall z nowym klipem "One Against The World"

"One Against The World" to kolejny teledysk promujący nowy album Hammerfall "Dominion", który ukaże się 16 sierpnia. Z końcem stycznia 2020 roku zespół wyruszy w europejską trasę koncertową, promującą to wydawnictwo. W jej ramach grupa wystąpi w Polsce na dwóch koncertach.

11 płyta Szwedów (a druga wydana przez Napalm Records) powstała w studiu Red Level (wokale) pod okiem Jamesa Michaela, oraz w studiu Castle Black (instrumenty), gdzie nad brzmieniem czuwał Fredrik Nordström (Studio Fredman). Okładkę zaprojektował Samwise Didier.

"Dobra nie oznacza, że jest wystarczająco dobra, musi być świetna. To stwierdzenie jak mantra przyświecało nam przy pracach nad każdym aspektem tej płyty, od pisania piosenek i prób po produkcję oraz partie każdego członka formacji. Rezultatem jest właśnie 'Dominion', potężna siła natury, której nie można powstrzymać. Gdy ją usłyszysz, zrozumiesz" - mówi gitarzysta Oscar Dronjak.

Album doczekał się drugiego teledysku do utworu "One Against The World", który możecie zobaczyć poniżej:



Nowy materiał usłyszymy na dwóch koncertach w Polsce:



18.02.2020 - Warszawa

19.02.2020 - Kraków.



Oto lista utworów albumu "Dominion":

1. "Never Forgive, Never Forget"

2. "Dominion"

3. "Testify"

4. "One Against The World"

5. "(We Make) Sweden Rock"

6. "Second To One"

7. "Scars Of A Generation"

8. "Dead By Dawn"

9. "Battleworn"

10. "Bloodline"

11. "Chain Of Command"

12. "And Yet I Smile".