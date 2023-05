Prosta, nieco komediowa opowieść grupki nieudaczników, którzy muszą zrozumieć, że należy działać razem, aby osiągnąć sukces. Ta historia nie mogłaby istnieć, gdyby nie postać surowej trenerki. Wymagającej, ale z wielkim sercem, która wspiera, docenia i kibicuje swoim rozbrykanym podopiecznym.

Jak piszą twórcy, "Maradona" to hymn codzienności, w którym wierzą, że dziś ma szansę być lepsze niż przedwczoraj.

"Marzena zaskoczyła nas swoją otwartością, serdecznością i profesjonalizmem. Klasę aktora i człowieka poznaje się po jego zaangażowaniu w najdrobniejsze szczegóły. Marzena potraktowała nas bardzo serio. Chociaż była to 'tylko' rola w teledysku małego zespołu, to jej postać była przemyślana w każdym detalu - od gwizdka po historię. To niezbyt odkrywcze stwierdzenie, ale: Marzena jest świetną aktorką, mamy nadzieję, że niebawem zobaczymy ją jeszcze w jakiejś dużej roli, która pozwoli nacieszyć się widzom jej talentem i wrażliwością. Naszym zdaniem jest NIEDOCENIANA i zasługuje na naprawdę piękne wyzwania aktorskie" - zaznacza Mateusz "Matełko" Marek, wokalista zespołu SMKKPM.

"Z Marzeną poznaliśmy się na planie filmu 'Miłość jest blisko'. To był dla nas ważny czas, gdyż trzy nasze piosenki trafiły na jego ścieżkę dźwiękową. 'Superbohater', 'Piechotą do Twojego serca' oraz 'Kartografia' znalazły się na dużych ekranach, a my mogliśmy również pokazać się w filmie jako zespół, który uświetnia lokalne 'Święto Bezy'. Swój epizod zagrała tam również Marzena Kipiel-Sztuka. Od pierwszych sekund porwała nas swoim poczuciem humoru i energią. Gdy zastanawialiśmy się, jak podkreślić nasz najlepszy utwór z płyty 'Brzydki', zrozumieliśmy, że nie możemy lepiej trafić. Zadzwoniliśmy do Marzeny, spędzaliśmy długie godziny 'na słuchawce', poznawaliśmy się, docieraliśmy, dzieliliśmy się swoją codziennością i dzięki temu udało się zrealizować wszystkie nasze założenia - wspomina początki pracy nad klipem lider zespołu.

'Halinka Kiepska' surową trenerką w klipie do "Maradony"

Teledysk jest też prawdziwą gratką dla fanów serialu "Świat Według Kiepskich", którzy nieustannie wspominają najlepsze fragmenty i najzabawniejsze odcinki, a także śledzą losy swoich ulubionych aktorów. Marzena Kipiel-Sztuka zapracowała sobie na sympatię i życzliwość milionów Polaków.

"Wspominamy z planu to, jak zostaliśmy przyjęci w szkole podstawowej w Cianowicach. Wszyscy pracownicy szkoły, nawet pani dyrektor, wykazywali się ogromną, szczerą życzliwością w stosunku do pani Marzeny. Mieliśmy też mały incydent ze Strażą Miejską, który również skończyłby się inaczej, gdyby nie 'Halinka Kiepska', która niespodziewanie wkroczyła do akcji i wywróciła całą sytuację do góry nogami - mówi Aleksander Czerkawski, wokalista i gitarzysta SMKKPM.

Warto dodać, że produkcją utworu "Maradona" zajął się Michał Lange - współtwórca projektów: Martin Lange, Sarcast, Kasia Lins oraz kierownik muzyczny zespołu Michała Szpaka. Lange jest również współtwórcą nagrodzonego nagrodą Fryderyka albumu "Ideal" Rosalie. W 2021 roku nominowany był do Fryderyka w kategorii Album Alternatywny Pop 2019 za "Wiersz Ostatni" Kasi Lins oraz w kategorii Utwór Roku 2021 za piosenkę "Nie Mów" Rosalie.

Zobacz klip do utworu "Maradona"!