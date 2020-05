Grimes potwierdziła imię jej dziecka. Jest kuriozalne

Elon Musk i Grimes doczekali się pierwszego dziecka. Miliardem i artystka nazwali swojego syna X Æ A-12. Wokalistka i producentka wytłumaczyła fanom, skąd taki pomysł na nazwanie potomka.

Dziecko Elona Muska i Grimes na świat przyszło 4 maja. Przedsiębiorca potwierdził radosne nowiny zdjęciem w mediach społecznościowych.

Jednak uwagę internautów przykuło imię syna pary - X Æ A-12. Wiele osób było przekonanych, że jest to żart świeżych rodziców. Jak się jednak okazało, nikt nikogo nie okłamywał.

Grimes potwierdziła na Twitterze imię syna i szybko wytłumaczyła, jak je odczytywać.



"X to nieznana zmienna. Æ to moja elfia pisownia słowa Ai (miłość i/lub sztuczna inteligencja). Dalsza część imienia A-12 to ukłon w stronę samolotu CIA A-12, będącego prekursorem SR-17 (nasz ulubiony samolot). Bez broni, bez obrony po prostu szybkość. Świetny w bitwie, ale bez konieczności użycia siły" - tłumaczyła Grimes.

"Litera 'A' imieniu reprezentuje również 'Archanioła', czyli moją ulubioną piosenkę, a liczba '12' oznacza chiński znak zodiaku szczura (według chińskiego zodiaku rok 2020 jest rokiem metalowego szczura)" - dodała.

Musk i Grimes są parą od maja 2018 r.

Dla 32-letniej wokalistki (naprawdę nazywa się Claire Boucher) to pierwsze dziecko. Z kolei Musk ma piątkę dzieci z pierwszego małżeństwa z kanadyjską pisarką Justine Wilson (rozstali się w 2008 r.).

Biznesmen był również mężem aktorki Talulah Riley (ostatecznie rozwiedli się w 2016 r.). Później spotykał się z aktorką i modelką Amber Heard, byłą żoną Johnny'ego Deppa.