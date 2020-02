Grim Fate z debiutanckim albumem "Perished In Torment". Kiedy premiera?

Niderlandzcy deathmetalowcy z Grim Fate szykują się do premiery pierwszej płyty.

Grim Fate debiutuje

"Perished In Torment", debiutancki longplay tria Grim Fate, wyda hispańska Xtreem Records. Premierę zaplanowano na 7 kwietnia (CD, winyl, cyfrowo).



Okładkę zaprojektował włoski artysta Roberto Toderico.



Muzyka Grim Fate powinna przypaść do gustu miłośnikom mrocznego death metalu o doomowym sznycie na wzór fińskiej sceny lat 90., Bolt Thrower, Asphyx czy Incantation.



Z premierową kompozycją "Piles Of Corpses" Grim Fate możecie się zapoznać poniżej:

Oto lista utworów albumu "Perished In Torment":



1. "Piles Of Corpses"

2. "You Will Rot"

3. "Perpetual Anguish"

4. "Abominations"

5. "Perished In Torment"

6. "The Final Day".