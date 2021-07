Graveland przed premierą albumu "Hour Of Ragnarok"

Już w sierpniu światło dzienne ujrzy "Hour Of Ragnarok", nowa płyta wrocławskiego Graveland.

Pierwszy od trzech lat album pagan / blackmetalowego zespołu z Dolnego Śląska powstał w składzie, w którym głównodowodzącemu Robowi Darkenowi, grającemu na gitarze i klawiszach wokaliście Graveland, towarzyszyli w studiu basista Skyth oraz włoski perkusista Ahrin.

Płyta "Hour Of Ragnarok" będzie mieć swą premierę 23 sierpnia nakładem litewskiej Inferna Profundus Records (na winylu), The Oath Records (CD w digipacku) oraz White Wolf Production (na kasecie).

Dodajmy, że powstały w 1991 roku Graveland obchodzi właśnie 30. urodziny.

Nowy longplay Graveland promuje opublikowany pod koniec czerwca numer "Enlighted By The Wisdom Of Runes".

Możecie sprawdzić go poniżej:

Posłuchajcie także kompozycji "The Wolf Of Twilight", która otwiera nowe dokonanie Graveland:

Oto lista utworów albumu "Hour Of Ragnarok":

1. "The Wolf Of Twilight"

2. "Hour Of Ragnarok"

3. "Conspiracy Of The Wizards"

4. "Children Of Hyperborea"

5. "Following The Azure Light"

6. "The Three Gifts Of The Gods"

7. "Enlighted By The Wisdom Of Runes"

8. "River Of Tears"