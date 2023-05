Gordon Lightfoot nie żyje. "Bard Kanady" miał 84 lata

Gordon Lightfoot nie żyje. Artysta znany z takich przebojów jak "The Wreck of the Edmund Fitzgerald", "If You Could Read My Mind" czy "Changes" zmarł w wieku 84 lat. Był jednym z najpopularniejszych i najsłynniejszych kanadyjskich twórców - nazywano go "bardem Kanady".

Gordon Lightfoot nie żyje. Miał 84 lata /Donald Kravitz / Contributor /Getty Images