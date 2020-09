Gniew Soulskinner (nowa płyta "Seven Bowls Of Wrath")

W listopadzie światło dzienne ujrzy piąty album deathmetalowej grupy Soulskinner z Grecji.

Zespół Soulskinner przygotował nową płytę /materiały prasowe

Za nagrania i miks płyty "Seven Bowls Of Wrath", które miały miejsce w studiu Red7, odpowiadał Bill Zobolas (także w Thou Art Lord), gitarzysta Soulskinner. Mastering w studiu Suncord Audiolab wykonał Achilleas Κalantzis, na co dzień gitarzysta m.in. Varathron. Okładkę zaprojektował hiszpański artysta Juanjo Castellano.

"Seven Bowls Of Wrath" będzie pierwszym albumem Soulskinner bez udziału wokalisty Gothmoga, który rozstał się z Soulskinner w 2018 roku. Jego miejsce zajął Marios Lampouridis (Gravebane, Necrorgasm) i to jego usłyszymy na nowej płycie ateńskiej formacji.

Premierę "Seven Bowls Of Wrath" zaplanowano na 11 listopada pod banderą hiszpańskiej Xtreem Music (CD, kilka wersji winylowych, cyfrowo).

"The Destroyer Of Worlds", nowego utworu Soulskinner, możecie posłuchać poniżej:

Wideo SOULSKINNER - The Destroyer of Worlds [2020]

Na płycie "Seven Bowls Of Wrath" usłyszymy 10 utworów. Oto ich tytuły:



1. "Tetraktys"

2. "Night"

3. "The Principles Of Truth"

4. "Eternal"

5. "Regeneration Of The Soul"

6. "Primitive Light"

7. "Seven Bowls Of Wrath"

8. "Angel Of Darkness"

9. "The Destroyer Of Worlds"

10. "The Death Seal".