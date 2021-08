Ghost Bath: Album "Self Loather" gotowy

"Self Loather", nowy album blackmetalowców z Dakoty Północnej, wyprodukowano w studiu Tree Speak w Minneapolis we współpracy z Xanderem Moserem. Miksem i masteringiem zajął się Jack Shirley w studiu The Atomic Garden w kalifornijskim Oakland.

W utworze "Hide From The Sun" zaśpiewał gościnnie CJ McMahon z Thy Art Is Murder, a w kompozycji "Sinew And Vein" Graf, wokalista rosyjskiego zespołu Psychonaut 4.

Na okładce znajdziemy rysunek Zdzisława Beksińskiego, który wykorzystano za pozwoleniem Muzeum Historycznego w Sanoku.

Czwarta płyta Ghost Bath będzie mieć swą premierę 29 października nakładem Nuclear Blast Records.

Nowej kompozycji "Convince Me To Bleed" Ghost Bath możecie posłuchać poniżej:

Wideo GHOST BATH - Convince Me to Bleed (OFFICIAL VISUALIZER)

Oto program albumu "Self Loather":



1. "Convince Me To Bleed"

2. "Hide From The Sun"

3. "Shrines Of Bone"

4. "Sanguine Mask"

5. "Crystal Lattice"

6. "Sinew And Vein"

7. "I hope Death Finds Me Well"

8. "For It Is A Veil"

9. "Unbearable"

10. "Flickering Wicks Of Black".