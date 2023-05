Nazwisko George'a Michaela znalazło się na liście 14 nominowanych artystów i zespołów, którzy mają szansę na to, aby trafić do Rock and Roll Hall of Fame. Zanim 3 maja fani muzyki poznają ostateczne wyniki, do piątku 28 kwietnia mogli oddawać głosy na swoich faworytów. Choć głosowanie publiczności nie przesądza o ostatecznym wyniku, bowiem swoje głosy musi oddać również jury - w skład którego wchodzi ponad 600 osób związanych z branżą muzyczną: producenci, artyści i historycy - to zwiększa szanse muzyków. Bowiem pięciu artystów, którzy zwyciężyli w publicznym plebiscycie, otrzyma dodatkowy punkt, który następnie zostanie zsumowany z głosami jurorów.

Gdyby jednak ostateczny głos należał do publiczności, niekwestionowanym liderem byłby właśnie George Michael. Jak informuje magazyn "Billboard", artysta zdobył w sumie ponad milion głosów (dokładnie 1 040 072 głosów). Tuż za nim w plebiscycie słuchaczy uplasowała się Cyndi Lauper, na którą oddano 928 tys. 113 głosów. Trzeci wynik należy do Warrena Zevona, na którego głosowało 634 tys. 130 osób. W pierwszej piątce artystów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w głosowaniu słuchaczy, znalazły się także zespoły Iron Maiden (449 682 głosy) i Soundgarden (427 040 głosy).

Poza wymienioną piątką, w tym roku do wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame nominowani zostali także: Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, Joy Division/New Order, Willie Nelson, Rage Against the Machine, The Spinners, A Tribe Called Quest oraz The White Stripes.