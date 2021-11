George "Corpsegrinder" Fisher (Cannibal Corpse) nagrał album solowy

Mowa o "Corpsegrinder", pierwszej solowej płycie słynnego deathmetalowego wokalisty, który od ponad ćwierćwiecza stoi przy mikrofonie w szeregach klasyków gatunku z Cannibal Corpse.



W utworze "Acid Vat" wystąpił gościnnie Erik Rutan (Cannibal Corpse, Hate Eternal, eks-Morbid Angel), który odpowiadał również za proces rejestrowania wokali na albumie "Corpsegrinder". Współproducentem materiału jest Nick Bellmore (Dee Snider, Kingdom Of Sorrow).



Debiutancki longplay 51-letniego George'a Fishera trafi na rynek 4 lutego 2022 roku w barwach Perseverance Music Group, nowo powstałej wytwórni Jamey'ego Jasty z Hatebreed. Płyta dostępna będzie w wersji CD oraz cyfrowo; edycja winylowa ujrzy światło dzienne w maju 2022 roku.

"Gdy Jamey zaproponował mi nagranie tej płyty, przebierałem nogami, żeby wejść do studia z Erikiem Rutanem i zarejestrować wokale. To mieszanka death metalu, thrashu i hardcore'u, która brzmi ciężko jak diabli! Jestem tym strasznie podekscytowany i nie mogę się już doczekać, by wszyscy mogli to usłyszeć!" - mówi z entuzjazmem popularny Corpsegrinder.



Z krótką zapowiedzią solowego albumu George'a "Corpsegrindera" Fishera możecie się zapoznać poniżej: