SaMa, czyli Magda Sałata, to bezpretensjonalna i niebywale utalentowana wokalistka, która urzeka niespotykaną barwą wokalu i swobodą śpiewania. Obecna jest m.in. na TikToku, gdzie obserwuje ją ponad 53 tys. osób. Inspiracji do tworzenia piosenek poszukuje we własnych przeżyciach i otaczającej ją rzeczywistości. Docenia autentyczność, słucha tego, co ma przesłanie i pozwala na głębszą refleksję.

Na jej playliście znajdują się tacy artyści jak: SZA, Conan Gray, Tom Odell, Girl in Red czy Oki, którego ceni zwłaszcza za angażujące teksty. Największym muzycznym autorytetem dla młodej artystki jest Harry Styles, który podobnie jak ona swoją karierę muzyczną rozpoczął od talent show.

Przez długi czas nawet jej najbliżsi nie mieli pojęcia o jej wyjątkowych wokalnych zdolnościach. Dopiero za sprawą udziału w programie "The Voice of Poland" w 2022 roku na jaw wyszło, że Magda potrafi śpiewać.

Młodziutka wokalistka jednak odpadła na samym początku programu, a jego fani byli wyjątkowo oburzeni. "Przecież to było najlepsze przesłuchanie tej edycji"; "Komisja zaprzepaszcza talenty"; "Jedyne wykonanie, które utkwiło mi w pamięci z przesłuchań tej edycji"; Skandal, że się nie dostała"; "Piękny głos" - pisali w komentarzach.

Wideo youtube

Gdy odpadła z "Voice" widzowie grzmieli o skandalu. "Zgotuję ci piekło"

Czasem porażka jest początkiem sukcesu. W programie zachwycił się nią obecny menager, Jacek Jagłowski, który umożliwił jej profesjonalne kroki w karierze. Na początku 2023 roku wydała swój debiutancki singel, czyli "Czerń i biel", jakiś czas później "390h", a także "Salad Story". Teraz młoda piosenkarka zaprezentowała osobisty utwór "Nie ze mną", który opowiada o stawianiu granic i jasnym wyrażaniu uczuć.

Posłuchaj!

Wideo youtube

"Nie próbuj tego ze mną. Zgotuję Ci piekło. Serio mówię, weź, zdecyduj się" - śpiewa przedstawicielka pokolenia Z w zadziornej i dynamicznej kompozycji. "Wyznaczenie linii, której nie pozwolisz nikomu przekroczyć, jest najlepszym sposobem na zadbanie o siebie. A kiedy nasza cierpliwość dobiega końca, stanowczo zachęcam do stawienia czoła problemowi i wyrzucenia z siebie emocji. To bardzo oczyszczające. I o tym śpiewam w moim najnowszym singlu" - mówi SaMa.

Utwór powstał we współpracy z Jeremim Siejką - producentem muzycznym nowego pokolenia - oraz Anastazją Maciąg i Patrycją Wolską, które wraz z SaMą napisały słowa.