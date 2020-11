Fuming Mouth z nową EP-ką "Beyond The Tomb"

Amerykańska formacja Fuming Mouth odlicza już dni do premiery nowego materiału.

Crust / deathmetalowa grupa z Massachusetts podpisała niedawno kontrakt z Nuclear Blast Records i to w barwach giganta metalowej fonografii z Niemiec światło dzienne ujrzy EP-ka "Beyond The Tomb".



Znajdziemy na niej trzy kompozycje: "Beyond The Tomb", "Master Of Extremity" i "Road To Odessa"



Materiał trafi na rynek już w piątek, 20 listopada.



Ze stutonowym singlem "Master Of Extremity" Fuming Mouth możecie się zapoznać poniżej: