Fryderyki 2019: Gdzie Edyta Górniak trzyma swoje nagrody?

Na gali rozdania Fryderyków w Katowicach pojawiła się m.in. Edyta Górniak, która w latach 90. regularnie zbierała nominacje do tych wyróżnień.

Edyta Górniak na gali Fryderyki 2019 /Łukasz Kalinowski / East News

Czołowi polscy artyści, eksperci branży muzycznej oraz fani spotkali się w Katowicach, by wspólnie świętować 25-lecie Fryderyka.

Wideo Po raz 25. rozdano Fryderyki. "To najwyższe wyróżnienie dla artysty" (Dzień Dobry TVN/x-news)

Sobotnia (9 marca) Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu była pierwszą i dla wielu najważniejszą częścią trzydniowych obchodów.

Na scenie zaprezentowała się m.in. Edyta Górniak, która przypomniała swój przebój "When You Come Back To Me" z 1999 roku.

"Muszę uczciwie przyznać, że nie wiem, gdzie są moje Fryderyki, jak również większość nagród, które otrzymałam" - powiedziała wokalistka po gali w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

"Z tych sześćdziesięciu ośmiu zostały mi w domu dwie, jest też kilka nagród u mamy chrzestnej mojego synka. W sercu mam pamiątki" - stwierdziła.

Wideo "W sercu mam pamiątki". Edyta Górniak o nagrodach, które otrzymała na przestrzeni lat (Dzień Dobry TVN/x-news)

Tymczasem Wikipedia podaje, że Edyta Górniak ma w dorobku 25 różnego rodzaju statuetek i wyróżnień (na 61 nominacji), w tym m.in. dwa Fryderyki (debiut roku - "Dotyk" i teledysk roku - "Dotyk", oba z 1995 r.), Wiktora, Złotą Kaczkę, Bursztynowego Słowika (z okazji 20-lecia pracy artystycznej), Złotą Karolinkę na Festiwalu w Opolu za całokształt, Platynową Telekamerę za całokształt, a także Trofeum Elle (Najbardziej stylowa gwiazda pop), nagrodę od "Vivy" (najlepiej ubrana Polka) i wyróżnienia od "Party" (Gwiazda Estrady i Bohater Party).