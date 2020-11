Frozen Soul: Debiutancka płyta na początku 2021 roku

Deathmetalowy kwintet Frozen Soul z USA szykuje się do premiery pierwszego albumu.

Zespół Frozen Soul niedługo wyda debiutancki album /Adam Cedillo /materiały prasowe

Mowa o płycie "Crypt Of Ice", którą w marcu tego roku wyprodukował (odpowiedzialny również za miks) Daniel Schmuck, były gitarzysta Frozen Soul. Nad przebiegiem sesji nagraniowej czuwał także Slade Williams. O właściwy mastering zadbał Jack Control.

Reklama

Zespół z Teksasu tworzą wokalista Chad Green, gitarzysta Michael Munday, basistka Samantha Mobley, perkusista Matt Dennard i gitarzysta Chris Bonner.

Oldskulowo brzmiący Frozen Soul znalazł się w kręgu zainteresowań Century Media Records i to w barwach tej zasłużonej wytwórni z Niemiec światło dzienne ujrzy debiutancki longplay Amerykanów (CD, winyl). Jego premierę zaplanowano na 8 stycznia 2021 roku.

Opublikowany niedawno teledysk "Encased In Ice" Frozen Soul możecie zobaczyć poniżej:

Clip Frozen Soul Encased In Ice

Sprawdźcie także wideoklip do tytułowej kompozycji z płyty "Crypt Of Ice" Frozen Soul:

Clip Frozen Soul Crypt Of Ice

Oto lista utworów albumu "Crypt Of Ice":

1. "Crypt Of Ice"

2. "Arctic Stranglehold"

3. "Hand Of Vengeance"

4. "Wraith Of Death"

5. "Merciless"

6. "Encased In Ice"

7. "Beat To Dust"

8. "Twist The Knife"

9. "Faceless Enemy"

10. "Gravedigger".