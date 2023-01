Frozen Crown: Płyta "Call Of The North" gotowa. Kiedy premiera?

Materiał na "Call Of The North" nagrano i wyprodukowano w całości we włoskim Fusix Studio, gdzie za konsoletą zasiadł tradycyjnie Andrea Fusini. Okładkę zaprojektował ponownie Federico Mondelli, multiinstrumentalista i założyciel Frozen Crown, a prywatnie mąż Giady "Jade" Etro, wokalistki zespołu, znanej także z chorwackiego, gothic / doommetalowego Ashes You Leave.

Czwarta płyta Włochów trafi do sprzedaży 10 marca nakładem rodzimej Scarlet Records. Longplay dostępny będzie w trzech wersjach winylowych, w edycji CD (digipack) oraz cyfrowo.

Reklama

Dodajmy, że Frozen Crown zobaczymy 5 kwietnia w krakowskim klubie Zaścianek i dzień później na deskach warszawskiej Hydrozagadki. Grupa zagra w Polsce w ramach wspólnej trasy u boku swoich rodaków z Nanowar Of Steel.

Nowego singla "Victorious" Frozen Crown możecie posłuchać poniżej:

Wideo FROZEN CROWN - Victorious (Official Visualizer)

Nie zapomnijcie też sprawdzić wideoklipu do opublikowanego pod koniec ubiegłego roku, tytułowego utworu z albumu "Call Of The North":

Clip FROZEN CROWN Call Of The North

Na płycie "Call Of The North" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Call Of The North"

2. "Fire In The Sky"

3. "Black Heart"

4. "Victorious"

5. "In A Moment"

6. "Legion"

7. "Until The End"

8. "Now Or Never"

9. "One For All"

10. "Far Away".