Firewind ze szczegółami nowego albumu

Pochodząca z Grecji, międzynarodowa formacja Firewind przygotowała nowy longplay.

Na czele Firewind stoi Gus G. /Joby Sessions/Total Guitar Magazine/Future /Getty Images

Płyta zatytułowana po prostu "Firewind" będzie już dziewiątym albumem power / heavymetalowej grupy pod dowództwem Gusa G., byłego gitarzysty Ozzy'ego Osbourne'a.



Usłyszymy na niej nowego wokalistę Firewind, urodzonego w Niemczech Herbiego Langhansa (m.in. Avantasia, Radiant, Seventh Avenue).



Materiał zmiksował szwedzki fachowiec Tobias Lindell (Europe, Avatar, H.E.A.T.) w studiu Lindell Audio.

"Firewind" będzie mieć swą premierę 15 maja pod banderą hamburskiej AFM Records (CD, winyl, cyfrowo).



Teledysk do nowego singla "Rising Fire" Firewind możecie sprawdzić poniżej:

Clip Firewind Rising Fire

Oto lista utworów albumu "Firewind":



1. "Welcome To The Empire"

2. "Devour"

3. "Rising Fire"

4. "Break Away"

5. "Orbitual Sunrise"

6. "Longing To Know You"

7. "Perfect Stranger"

8. "Overdrive"

9. "All My Life"

10. "Space Cowboy"

11. "Kill The Pain".