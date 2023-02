Fires In The Distance: Sprawdź singel "Harbingers" z nowej płyty "Air Not Meant For Us"

Nową płytę melodyjnych death / doommetalowców z Connecticut nagrano w studiach Power Station New England (perkusja) i Wormwood w Karolinie Północnej (pozostałe instrumenty i wokale) pod okiem producenta Dave'a Kaminsky'ego, który odpowiadał również za miks. Mastering w Augmented Audio wykonał Ryan Williams.

W skomponowanie symfonicznych aranżacji (na instrumenty smyczkowe i fortepian) zaangażowani byli Randy Slaugh, producent z Salt Lake City współpracujący z m.in. Devinem Townsendem, Tesseract i Periphery; Mac Christensen i Cymrie Hukill. Okładka "Air Not Meant For Us" jest dziełem amerykańskiego artysty Caelana Stokkermansa.

Następca dobrze przyjętego debiutu "Echoes From Deep November" (2020 r.) to pierwszy materiał Fires In The Distance z udziałem nowego perkusisty Jordana Rippe'a. W instrumentalnym utworze "Adrift, Beneath The Listless Waves" wystąpił gościnnie James Tomedi, gitarzysta filadelfijskiej formacji Burial In The Sky spod znaku progresywnego / technicznego death metalu.

Drugi longplay Amerykanów będzie mieć swą premierę 28 kwietnia nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Płytę "Air Not Meant For Us" Fires In The Distance pilotuje singel "Harbingers". Możecie go sprawdzić poniżej:

Clip FIRES IN THE DISTANCE HARBINGERS

Oto program albumu "Air Not Meant For Us":

1. "Harbingers"

2. "Wisdom Of The Falling Leaves"

3. "Crumbling Pillars Of A Tranquil Mind"

4. "Adrift, Beneath The Listless Waves"

5. "Psalm Of The Merciless"

6. "Idiopathic Despair".