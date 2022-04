Final Light debiutuje. Sprawdź singel "In The Void"

Wyjaśnijmy od razu, że Final Light powstał z inicjatywy francuskiego muzyka Jamesa "Perturbatora" Kenta i Johannesa Perssona, grającego na gitarze wokalisty szwedzkiej grupy Cult Of Luna. Jak nie trudno się zatem domyślić, brzmienie ich wspólnego materiału jest intrygującym amalgamatem muzyki elektronicznej z pogranicza takich gatunków jak synthwave czy industrial, którymi na co dzień zajmuje się Petrurbator, oraz sludge / postmetalowego ciężaru Cult Of Luna.

Nagraniami oraz miksem i masteringiem zajął się w Paryżu James Kent, z wyjątkiem wokali, które - w Studio Hufvudstaden w szwedzkim Söderköping - zarejestrował Kristian Karlsson, klawiszowiec Cult Of Luna. Okładkę "Final Light" zaprojektował amerykański artysta Alex Guevara.

Debiut Final Light ujrzy światło dzienne 24 czerwca nakładem szwedzkiej Red Creek / CRK Recordings, wytwórni muzyków Cult Of Luna. Wśród przygotowywanych wersji znajdziemy edycję CD oraz kilka odsłon winylowych; materiał będzie też dostępny drogą elektroniczną.

Pierwszy longplay Final Light pilotuje singel "In The Void". Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo FINAL LIGHT (Perturbator x Johannes Persson) - In The Void

Oto lista kompozycji albumu "Final Light":

1. "Nothing Will Bear Your Name"

2. "In The Void"

3. "It Came With The Water"

4. "Final Light"

5. "The Fall Of A Giant"

6. "Ruin To Decay".