Festiwal w Opolu oglądało 2,24 mln widzów. Kurski komentuje wyniki TVP

Tegoroczny festiwal w Opolu w TVP1 i TVP Polonia oglądało średnio 2,24 mln widzów, o 260 tys. osób więcej niż przed rokiem. Jedynka w czasie transmisji imprezy była zdecydowanym liderem rynku. Najwięcej widzów zgromadził koncert "Od Opola do Opola". Wpływy z reklam wyniosły 5,36 mln zł. "Jest to sukces w odnowieniu najstarszego polskiego festiwalu w Opolu, w który tchnęliśmy nowe życie" - mówi Wirtualnemedia.pl Jacek Kurski, prezes Telewizji Polskiej.

Jacek Kurski skomentował wyniki oglądalności tegorocznego Festiwalu w Opolu /Artur Zawadzki / Reporter

56. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Opole 2019 pokazywany był na antenie TVP1 i TVP Polonia w okresie od 14 do 17 czerwca 2019 roku (ostatniego dnia na deskach amfiteatru zagościli artyści w koncercie Scena Alternatywna).



Średnia widownia trzech głównych dni muzycznej imprezy wyniosła w Jedynce 2,17 mln osób. Przełożyło się to na 21,08 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 16,02 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 17,21 proc. w grupie 16-59. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement.



Na antenie TVP Polonia 56. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Opole 2019 śledziło dodatkowo 76 tys. widzów, co dało tej stacji odpowiednio 0,74 proc., 0,84 proc. i 0,92 proc. udziału.



Względem poprzedniej edycji KFPP zyskał 260 tys. widzów. Rok temu opolskie koncerty w TVP1 i TVP Polonia śledziło 1,98 mln osób (odpowiednio 21,74 proc., 16,19 proc. i 17,42 proc. udziału).

Festiwal w Opolu 2019: Koncert "Od Opola do Opola" 1 25 Zobacz zdjęcia z koncertu "Od Opola do Opola". Felicjan Andrzejczak Autor zdjęcia: Piętka Mieszko Źródło: AKPA 25

Największą popularnością w TVP1 festiwal cieszył się pierwszego dnia, kiedy odbyły się koncerty "Od Opola do Opola" i "Debiuty". Transmisję tych występów śledziło średnio 2,25 mln widzów (odpowiednio 22,63 proc., 17,07 proc. i 18,64 proc. udziału).



Drugi dzień festiwalu, gdy w Opolu odbywały się dwa koncerty - "Premiery" i "Walizki moje pełne snów... czyli podróż poety", oglądało 2,02 mln widzów przy udziałach na poziomie 20,73 proc., 17,43 proc. i 17,66 proc.



Z kolei transmisje niedzielnego koncertu - "Nie pytaj o Polskę #30latwolności" - zgromadziły 2,22 mln widzów (odpowiednio 19,75 proc., 13,85 proc. i 15,40 proc. udziału).

Festiwal w Opolu 2019: Debiuty 1 15 Zobacz zdjęcia z koncertu Debiutów na Festiwalu w Opolu! Prowadzący koncert Debiutów Autor zdjęcia: Jacek Kurnikowski Źródło: AKPA 15

Na antenie TVP Polonia największą popularnością 56. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej również miał pierwszego dnia. Wówczas koncerty śledziło 99 tys. widzów.



Spośród poszczególnych koncertów największą popularnością w TVP1 cieszyła się transmisja z "Od Opola do Opola", która odbyła się pierwszego dnia o godz. 20.20. Relację z tego widowiska śledziło średnio 2,82 mln widzów, co dało stacji 23,70 proc. udziału. Przynajmniej przez 1 minutę koncert ten śledziło 7,35 mln widzów (dane udostępnione przez Mediacom).



"Od Opola do Opola" było również hitem w TVP Polonia - na antenie tej stacji relacja miała średnio 130 tys. oglądających.



Festiwal w Opolu 2019: Koncert "Walizki moje pełne snów…", czyli podróż poety 1 25 Kto wystąpił podczas koncertu poetyckiego na Festiwalu w Opolu? Zobacz zdjęcia. Bartosz Porczyk Autor zdjęcia: Jacek Kurnikowski Źródło: AKPA 25

"Świetne wyniki festiwalu potwierdzają trend odbudowy siły i znaczenia Telewizji Polskiej w obszarze rozrywki. Po sukcesie nowych formatów - takich jak 'To był rok!', 'Sanatorium miłości', 'Dance dance dance', 'Szansa na sukces. Opole 2019', czy nowych projektów koncertowych jak narodowy sylwester, festiwal muzyki tanecznej w Kielcach czy Roztańczony PGE Narodowy - teraz znów sukces w odnowieniu najstarszego polskiego festiwalu w Opolu, w który tchnęliśmy nowe życie. Szczególnie jestem zadowolony z poziomu i silnej konkurencji w debiutach premierach oraz zjawiskowo ciekawej, spójnej propozycji wykonów wielu wokalistów i formacji w koncercie alternatywnym w poniedziałek" - komentował dla Wirtualnemedia.pl Jacek Kurski, prezes Telewizji Polskiej.



Analizując wyniki oglądalności KFPP w Opolu z ostatnich 15 lat z samej TVP1 wynika, że tegoroczna edycja miała trzeci najsłabszy wynik. Największą popularnością koncerty cieszyły się w 2005 roku - śledziło je wtedy średnio 4,30 mln widzów.



Podczas nadawania transmisji z tegorocznych opolskich koncertów TVP1 była zdecydowanym liderem rynku telewizyjnego. Drugie miejsce w tym czasie zajął Polsat, którego udział wyniósł 7,57 proc. Dalej uplasowały się takie stacje jak: TVN (6,82 proc.) i TVP2 (4,27 proc.).

Również wśród widzów w grupach 16-49 i 16-59 Jedynka miała wyraźną przewagę nad konkurencją.

Koncert "Polskę Kocham. 30 lat wolności" 1 18 4 czerwca - z okazji 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów - odbył się specjalny koncert "Polskę Kocham. 30 lat wolności". Wydarzenie transmitowała stacja Polsat. Kto wystąpił na scenie? Prowadzący koncert Darek Maciborek i Paulina Sykut-Jeżyna oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. "Napełnia mnie duma, ale i dobra wiara. Możemy inaczej myśleć i lepiej żyć, bo to wszystko zależy od nas. Święto wolności i solidarności to nasze święto" - mówiła. Autor zdjęcia: Wojciech Stróżyk Źródło: Reporter 18

56. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu oglądało tyle samo widzów, ile śledziło pokazywany przez Polsat pod koniec maja br. konkurencyjny SuperHit Festiwal. Oglądało go 2,24 mln widzów przy udziale w grupie 4+ na poziomie 18,83 proc., w 16-49 - 20,54 proc., a w 16-59 - 20,56 proc. (impreza komercyjnego nadawcy miała jednak lepsze wyniki w grupie 16-49).



610 tys. widzów Sceny Alternatywnej

Średnia widownia poniedziałkowej Sceny Alternatywnej 56. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2019 w TVP1 wyniosła 563 tys. osób. Przełożyło się to na 5,37 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów. Relację w tym czasie na antenie TVP Kultura śledziło dodatkowo 47 tys. widzów, co dało tej stacji 0,45 proc. udziału.



Oznacza to, że na obu antenach "Scenę alternatywną" śledziło 610 tys. widzów (5,82 proc. udziału). Koncerty dla obu anten publicznego nadawcy zarobiły 445 tys. zł (dane cennikowe netto, bez rabatów).

Festiwal w Opolu 2019: Gwiazdy na ściance podczas pierwszego dnia 1 14 Zobacz, kto pojawił się na ściance podczas Festiwalu w Opolu. Na zdjęciu Kasia Stankiewicz Autor zdjęcia: Jacek Kurnikowski Źródło: AKPA 14