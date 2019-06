Fanka Pink urodziła podczas jej koncertu. Dziecko otrzymało wyjątkowe imię

Jedna z fanek Pink postanowiła wybrać się na koncert swojej idolki będąc w zaawansowanej ciąży. Dziecko nie pozwoliło jednak mamie wysłuchać ulubionej muzyki i postanowiło przyjść na świat w trakcie występu. Poród odbył się na stadionie.

Podczas koncertu Pink, jedna z jej fanek urodziła dziecko /Kevin Winter /Getty Images

Dla jednej z fanek Pink, koncert idolki, który odbył się na Anfield Stadium w Liverpoolu, pozostanie w pamięci do końca życia. Kobieta była w tym czasie w zaawansowanej ciąży, a jej dziecko postanowiło przyjść na świat w trakcie koncertu.



Gdy tylko Pink weszła na scenę i zaczęła śpiewać pierwszą piosenkę "Get the Party Started", przyszła mama zaczęła się źle czuć. Później wszystko zaczęło się dziać już bardzo szybko.



32-letnia Denise Jones znajdowała się w tłumie innych fanów. Z drugiego końca stadionu dotarli do niej lekarze, którzy sprawowali opiekę medyczną podczas wydarzenia. Poród przyjęli John Matthews i Dani Berg, ale w całą akcję zaangażowane było więcej osób.



"Kiedy do niej dotarliśmy, było całkiem jasne, że pacjentka jest w ciąży i wykazuje oznaki porodu. Postanowiliśmy przenieść ją tak szybko, jak to możliwe, do sali pierwszej pomocy. Kontynuowaliśmy jej ocenę i ustaliliśmy, że będzie musiała urodzić dziecko na stadionie, ponieważ nie było wystarczająco dużo czasu, aby ją przetransportować ją do szpitala. Zajęło to mniej niż pięć minut. Nie mieliśmy czasu się martwić, po prostu musieliśmy się skupić i zacząć to robić. Urodziła naturalnie, nie było czasu na ulgę w bólu" - powiedzieli lekarze.

Kobieta pierwotnie planowała nazywać córkę Dolly Louise, jednak w obliczu nieoczekiwanej sytuacji, dała dziewczynce na imię Dolly Pink.



Cała historia oczywiście dotarła również do głównej bohaterki wieczoru - Pink, która zamieściła na swoim Instagramie screen newsa o Denise i jej córce z podpisem:

"Dolly Pink chciała zacząć imprezę".



Przypomnijmy, że w ramach promocji płyty "Hurt 2B Human" Pink wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie 20 lipca.