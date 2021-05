Fan zdenerwował Edytę Górniak. Na ripostę nie trzeba było długo czekać

Edyta Górniak została skrytykowana przez fana. Ostro odpowiedziała na jego komentarz.

Edyta Górniak snuje kontrowersyjne teorie AKPA

Ostatnio o Edycie Górniak jest głośno nie ze względu na muzykę, ale na poglądy, którymi dzieli się z fanami. Mówi między innymi o pandemii, życiu pozaziemskim, UFO i wzywa swoich obserwatorów do przebudzenia.

Kilka dni temu zaprezentowała też nagranie z tegorocznym reprezentantem Polski na Eurowizji - Rafałem Brzozowskim. Wspólnie wykonali jeden z jej przebojów.

Chętnie też rozmawia z fanami i odpowiada na ich wiadomości. Jeden z komentarzy wyraźnie ją zdenerwował.



"Piękne wspomnienia, szkoda tylko, ze od 2012 nie ma żadnej nowej płyty, po prostu muzycznie coś się posypało, stare utwory są ponadczasowe, ale nie ma dla fana frajdy, gdy artysta tyle lat nie wydal płyty, osobiście czuję smutek i rozczarowanie, i nie wiem, dlaczego tak się stało, a taka kariera była i zagraniczna, i coś w pewnym momencie padło" - takie zarzuty padły pod adresem wokalistki (pisownia oryginalna).



"Moje wybory artystyczne i życiowe nie mają na celu zadowolić Twojego ego. Ty sam musisz nauczyć się to robić. Cóż za egoistyczne i roszczeniowe podejście niedojrzałej Duszy" - odpowiedziała Górniak.



"Zawsze możesz się postarać osiągnąć więcej i zbudować więcej, wtedy będziemy wszyscy się od Ciebie uczyć. Póki to się nie stanie zrób coś pożytecznego i np. opuść mój stół. Nie znajdziesz tu partnerów do rozmowy" - dodała jeszcze.