Fallujah w siedzibie bogów (nowa płyta "Empyrean")

Piąty album muzyków z San Francisco będzie mieć swą premierę 9 września nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, w kilku edycjach winylowych, na kasecie oraz drogą elektroniczną.

"Empyrean" (z ang. empireum, in. siedziba bogów) będzie drugą płytą Fallujah z wokalistą Antonio Palermo, a zarazem pierwszą z udziałem nowego gitarzysty Nico Santory, który w poprzedniej dekadzie grał m.in. w Suicidal Tendencies.

Pierwszy od trzech lat album progresywnych deathmetalowców z Kalifornii promuje utwór "Radiant Ascension". Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo Radiant Ascension

Oto program longplaya "Empyrean":

1. "The Bitter Taste Of Clarity"

2. "Radiant Ascension"

3. "Embrace Oblivion"

4. "Into The Eventide"

5. "Eden's Lament"

6. "Soulbreaker"

7. "Duality Of Intent"

8. "Mindless Omnipotent Master"

9. "Celestial Resonance"

10. "Artifacts".