Dotychczasowy dorobek grupy Extreme to płyty "Extreme" (1989), "Extreme II: Pornograffiti" (1990), "III Sides to Every Story" (1992), "Waiting for the Punchline" (1995) i "Saudades de Rock" (2008).

O nowym materiale kwartetu z Bostonu mówiono od dłuższego czasu, jednak działalność grupy była mocno ograniczona m.in. na rzecz pobocznych projektów (lider i gitarzysta Nuno Bettencourt grał z Rihanną , a wokalista Gary Cherone razem ze swoim bratem Markiem zajmował się zespołem Hurtsmile).

Teraz Extreme ogłosili pierwsze szczegóły nadchodzącego albumu "Six" (premiera 9 czerwca). Poznaliśmy też teledysk do singla "Rise".

"Cokolwiek pomyślisz sobie o nowej płycie Extreme po przesłuchaniu dwóch, trzech utworów, to będzie błąd. Tak jest z każdym albumem, jaki nagraliśmy. Prawdziwi fani Extreme wiedzą, że należy oczekiwać nieoczekiwanego. Mam poczucie, że potrzebujemy dobrego, oldschoolowego, rockowego albumu. 'Six' jest bez wątpienia nowoczesny, ale gdy założysz słuchawki, pojedziesz w podróż od początku do końca. Nazwałbym to Extreme 2.0" - zapowiada Nuno Bettencourt.

U boku liderów występują obecnie basista Pat Badger i perkusista Kevin Figueiredo, który dołączył do zespołu w 2007 r. (z Bettencourtem występował wcześniej w zespołach Satellite Party i Dramagods).

"Muzycznie to agresywny kawałek. Natomiast lirycznie jest to opowieść - przestroga o wzlotach i upadkach. Dajesz się uwieźć, a gdy już jesteś na szczycie, rozrywają cię na strzępy.. To natura bestii" - mówi o singlu "Rise" Gary Cherone, który pod koniec XX wieku występował za mikrofonem w Van Halen .