Za nagrania oraz produkcję album "Femmes Fatales" odpowiadał Hannes Braun, wokalista niemieckiej grupy Kissin' Dynamite. Masteringiem następcy "Rhapsodies In Black" (2017 r.), cieszącego się olbrzymią popularnością debiutu Exit Eden z coverami klasycznych przebojów, zajął się uznany duński fachowiec Jacob Hansen. Autorem okładki jest niemiecki artysta Stefan Heilemann.

Na nowym materiale symfometalowego projektu znajdziemy tym razem nie tylko przeróbki przebojów z lat 80. (m.in. Pet Shop Boys, Alice Coopera, Journey, Heart, Marilion), ale i sześć autorskich kompozycji, w tym "Run!", w której wystąpił gościnnie znany z Nightwish Marko Hietala.

Po rozstaniu z amerykańską wokalistką Amandą Somerville (znaną ze współpracy z Avantasią, Epiką, Kamelotem, oraz z projektów Trillium i Kiske Somerville), w aktualnym składzie Exit Eden pozostają przy mikrofonach niemiecka wokalistka Anna Brunner (także w League Of Distortion), pochodząca z Brazylii Marina La Torraca (Avantasia, Phantom Elite) oraz urodzona w Paryżu Clémentine Delauney (Visions Of Atlantis, Serenity, Melted Space).



Płyta "Femmes Fatales" trafi na rynek 12 stycznia nakładem austriackiej Napalm Records w pełnej gamie edycji.

Teledysk do najnowszego singla "Femme Fatale" Exit Eden możecie zobaczyć poniżej:

Clip EXIT EDEN Femme Fatale

Sprawdźcie także wypuszczony pod koniec października 2023 roku wideoklip do singla "Run!" z gościnnym udziałem Marko Hietali:

Clip EXIT EDEN Run! - feat. Marko Hietala

Exit Eden - szczegóły albumu "Femmes Fatales" (tracklista):

1. "Femme Fatale"

2. "It's A Sin" (przeróbka Pet Shop Boys)

3. "Run!"

4. "Separate Ways" (przeróbka Journey)

5. "Buried In The Past"

6. "Désenchantée" (przeróbka Mylène Farmer)

7. "Dying In My Dreams"

8. "Poison" (przeróbka Alice Coopera)

9. "Alone" (przeróbka Heart)

10. "Hold Back Your Fear"

11. "Kayleigh" (przeróbka Marilion)

12. "Elysium".