Ewolucja wg Abysmal Dawn (nowa płyta "Phylogenesis")

W kwietniu pierwszym od sześciu lat albumem przypomną o sobie deathmetalowcy z kalifornijskiego Abysmal Dawn.

Abysmal Dawn przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"Phylogenesis", piąty longplay formacji z Los Angeles, trafi na rynek 17 kwietnia nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist.



Co kryje się po wyszukanym tytułem nowej płyty Amerykanów?



"Tytuł 'Phylogenesis' (filogeneza) odnosi się do biologicznej drogi rozwoju gatunków. W tym sensie dotyczy zarówno naszej ewolucji na lepsze jako zespołu, oraz ewolucji ludzkości na gorsze. Pod względem tekstów, niechcący wyszedł nam z tego album konceptualny, który opowiada o tym wszystkim, z czym mierzymy się we współczesnym społeczeństwie oraz irytujących skutkach, jakie ma ono na jednostkę" - wyjaśnił zespół.



Abysmal Dawn opublikowali właśnie singel "Hedonistic".



"Co do 'Hedonistic', źródłem inspiracji była tu teoria hierarchii potrzeb Maslowa oraz założenie, że prawdziwe szczęście leży w celu, a nie żądzy posiadania" - napisali Kalifornijczycy.



Okładkę, zgodnie z tradycją, zaprojektował ceniony szwedzki artysta Pär Olofsson.



Na "Phylogenesis" znajdziemy także przeróbkę "Flattering Of Emotions" Death z albumu "Human" z 1991 roku.



Dodajmy, że na początku lutego Abysmal Dawn ruszą w trasę po Ameryce Północnej u boku naszego Vadera.



Z singlem "Hedonistic" Abysmal Dawn możecie się zapoznać poniżej:

Clip Abysmal Dawn Hedonistic (Lyric Video)

Oto program albumu "Phylogenesis":



1. "Mundane Existence"

2. "The Path Of The Totalitarian"

3. "Hedonistic"

4. "A Speck In The Fabric Of Eternity"

5. "Coerced Evolution"

6. "True To The Blind"

7. "Soul-Sick Nation"

8. "The Lament Configuration"

9. "Flattening Of Emotions" (przeróbka Death).