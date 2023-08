Piosenka "Partner In Crime" powstała na okrągłe 30. urodziny Ewy Farnej .

"Kiedy tworzyliśmy piosenkę 'PARTNER IN CRIME', myślałam o planowanych koncertach urodzinowych z okazji mojej 30-stki. O ludziach, którzy na to czekają i szykują się na imprezę. Którzy zapomną o jutrze i nie będą się martwić o to, kto co myśli o tym, jak tańczą. Którzy tym razem nie pójdą spać o 22:00, jak są przyzwyczajeni, ale zjedzą ciasto i wypiją prosecco i nie będą to sobie dziś wypominać. Zrobię dziś coś, na co sobie nie pozwalam na co dzień, no i co?" - komentuje wokalistka.

Autorami utworu są Ewa Farna, gitarzysta jej zespołu Lukáš Chromek, Jan Vávra i Mimi Wydrzyńska, połowa duetu Linia Nocna , współtwórczyni przebojów Lanberry, Roxie Węgiel, Marcina Sójki, Alicji Szemplińskiej i Sound 'n' Grace.

22 sierpnia Ewa Farna zaprezentuje nową piosenkę podczas festiwalu w Sopocie. Z kolei jedyny polski klubowy koncert odbędzie się 28 października w Klubie Progresja w Warszawie.

Ewa Farna dodatkowo przygotowała dla fanów interaktywny teledysk, który można zobaczyć tylko na jej stronie (YouTube nie może zapewnić odpowiedniej technologii). Każdy może zostać tytułowym "wspólnikiem zbrodni" i wystąpić w klipie, a nawet zmienić jego bieg.

"Wystarczy, że wpisze swoje imię i dołączy zdjęcie, a natychmiast zobaczy klip, w którym jest moim kompanem. Dodatkowo może wybrać zakończenie różnych scen. Dzięki tej technologii klip staje się absolutnie wyjątkowy i to nie tylko na polskiej scenie muzycznej" - podkreśla wokalistka.

Fani będą mogli dzielić się fragmentami wideo ze swoim udziałem na portalach społecznościowych. A jeden z nich, wybrany przez Ewę, trafi do jego ostatecznej wersji, która będzie promować piosenkę na YouTube.

"Dla mnie piosenka ma kilka poziomów, osobiście czuję w niej lekkość i odrobinę psoty, przyznaję się, że czasami czuję, jakbym chciała przeżywać na nowo swój okres dojrzewania i robić czasem niewinne rzeczy, które niby nie wypada. Muzycznie jest to lekki, letni utwór, za jakim tęskniłam od jakiegoś czasu w moim repertuarze" - tłumaczy Farna.

Dodajmy, że tradycyjnie wokalistka piosenkę zaprezentuje w dwóch wersjach językowych - czeskiej i polskiej.

Kim jest Ewa Farna?

Ewa Farna przyszła na świat 12 sierpnia 1993 roku w czeskim Trzyńcu. Od najmłodszych lat związana była z muzyką. Jako nastolatka została dostrzeżona przez Leszka Wronkę, który do 2016 roku był jej menedżerem.

Polskiej publiczności dała poznać się dzięki swojemu brawurowemu występowi w "Szansie na sukces", który zapewnił jej zwycięstwo. Farna pojawiła się w programie w 2006 roku i miała wtedy 12 lat.

Na naszym rynku debiutowała w 2007 roku płytą "Sam na sam", a obecnie ma na swoim koncie sześć albumów studyjnych w polskiej wersji - ostatni z nich to "Umami" z 2022 r. Status przebojów zdobyły takie piosenki jak "Cicho", "Ewakuacja", "Znak", "Nie przegap", "Tu", "Na ostrzu" i "Wszystko albo nic".



W 2016 roku wokalistka świętowała 10 lat na czeskiej scenie muzycznej. Rok później obchodziła podobny jubileusz w Polsce. Z tej okazji w Sopocie odbył się specjalny koncert pt. "Od 10 lat nie jest CICHO" (w ramach Polsat SuperHit Festiwal).



Przez ostatnie lata Farna przeszła nie tylko ogromną metamorfozę wizerunkową, ale i muzyczną. Wokalistka prowadziła audycję "To lubię" w stacji RMF FM, była jurorką w telewizyjnych programach "SuperStar" (2012-13), "X Factor" (2013) oraz trenerką w "Bitwie na głosy" (2012). W Polsacie oceniała śpiewających uczestników w "Idolu" (2017) i "Śpiewajmy razem. All Together Now" (2018).

Prywatnie Farna jest żoną Martina Chobota - gitarzysty z jej zespołu. Para pobrała się w tajemnicy we wrześniu 2017 roku. Cztery lata później z mężem rozstała się na stopie zawodowej.

Mieszkająca na stałe w Pradze para ma dwójkę dzieci: syna Artura (ur. 2019) i córkę Ellę (ur. 2022).