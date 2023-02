Jeszcze tylko do 10 lutego przyjmowane są zgłoszenia do preselekcji. TVP poda 10 uczestników konkursu "Tu bije serce Europy - Wybieramy hit na Eurowizję" najpóźniej 15 lutego.

Eurowizja 2023 - kiedy polskie preselekcje?

Krajowe eliminacje odbędą się 26 lutego (godz. 17:30). Polskiego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Liverpoolu wybierze jury i widzowie w stosunku 50:50. Na razie TVP nie podało oficjalnie składu jury.



Jastrząb Post ujawnił, że przewodniczącą jury zostanie Edyta Górniak . Wokalistka była pierwszą polską reprezentantką w Konkursie Piosenki Eurowizji - w 1994 r. w Dublinie zajęła drugie miejsce z utworem "To nie ja!". To nasz największy sukces w tym konkursie.

Górniak w 2010 r. gościnnie wystąpiła podczas polskich preselekcji. Po raz drugi do walki o udział w konkursie zgłosiła się w 2016 r. - wówczas w krajowych eliminacjach zajęła trzecie miejsce (na Eurowizję pojechał Michał Szpak ). Teraz Edyta ma współdecydować o wyborze kolejnego reprezentanta.

"To do niej będzie należał ostateczny głos w kwestii tego, która piosenka otrzyma najwięcej punktów od jurorów. To ona postawi kropkę nad i w głosowaniu ekspertów, podając najwyższą notę" - zdradza informator serwisu Jastrząb Post.

Wokalistka podczas preselekcji będzie też komentować na żywo, by pomóc widzom w ocenie.

Przypomnijmy, że w 2022 r. Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman, zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland".



Na liście chętnych do udziału w preselekcjach znajdują się m.in. Adrian Makar (zwycięzca "Mam talent"), Anna Cyzon (drugie miejsce w preselekcjach do Eurowizji 2010, finalistka "Must Be The Music" w Polsacie), Blanka, Dominik Dudek (zwycięzca ostatniej edycji "The Voice of Poland"), Iwona Węgrowska, Karolina Lizer (uczestniczka preselekcji do Eurowizji 2022), Kuba Szmajkowski (uczestnik preselekcji do Eurowizji 2022), Lidia Kopania (reprezentantka Polski na Eurowizji 2009), Maja Hyży, Maja Kapłon, Monika Urlik (półfinalistka pierwszego "The Voice of Poland", trzecie miejsce w preselekcjach do Eurowizji 2018), Natalia Sikora (laureatka drugiego "The Voice of Poland"), Natasza Urbańska, Paula Biskup ("Mam talent"), Ramona Rey, Maria Niklińska, Anna Józefina Lubieniecka (była wokalistka Varius Manx i niegdysiejsza solistka Piotra Rubika) i gwiazdor disco polo Skolim.