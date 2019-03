Eurowizja 2019: Tulia i "Pali się (Fire of Love)". Gdzie jest krzyż?

W serwisie gosc.pl pojawiła się informacja, że w teledysku do piosenki "Pali się (Fire of Love)" grupy Tulia w porównaniu do polskiego oryginału zniknął przydrożny krzyż.

Tulia na gali Fryderyki 2019 AKPA

W piątek (15 lutego) oficjalnie ogłoszono, że grupa Tulia została wybrana reprezentantem Polski na 64. Konkurs Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w maju w Izraelu.

Trzy tygodnie później - 8 marca - poznaliśmy piosenkę, z którą Tulia spróbuje podbić Eurowizję. Jest to utwór "Pali się (Fire of Love)". Za tekst kompozycji odpowiada Sonia Krasny (język polski) oraz Jud Friedman i Allan Rich (język angielski), muzykę stworzyła Nadia Dalin. Producentem utworu został Marcin Kindla.



Pierwotna wersja piosenki znalazła się na rozszerzonej wersji debiutanckiej albumu Tulii, który ukazał się 25 maja 2018 roku. Na potrzeby Eurowizji piosenkę przearanżowano i dodano wstawki w języku angielskim.

Z kolei teledysk do nowej wersji jest krótszy o 3 sekundy od pierwotnej wersji - wypadła scena z przydrożnym krzyżem. Na tę różnicę zwrócił uwagę serwis gosc.pl - to internetowa strona katolickiego tygodnika "Gość Niedzielny".

Internauci podchwycili temat, pytając o tę różnicę w komentarzach, jednak do tej pory nikt z zespołu tego nie skomentował.



Kim jest zespół Tulia?

Tulia to zespół powstały z inicjatywy Tulii Biczak, którą wspierają Joanna Sinkiewicz, Dominka Siepka i Patrycja Nowicka. Formacja popularność zdobyła dzięki coverowi zespołu Depeche Mode "Enjoy The Silence". Wykonanie przeboju przez grupę trafiło na oficjalne facebookowe konto brytyjskiej grupy.

- Wybraliśmy kilka piosenek, na które dostaliśmy pozwolenie od Depeche Mode, a które najlepiej można było przełożyć na białe głosy. Padło na "Enjoy The Silence", bo większość zgromadzonych go znała. Chciałyśmy pokazać swój charakter i zaprezentować na stronie zespołu polski akcent - opowiadała Tulia Biczak w rozmowie z Interią.

Jeszcze większe zamieszanie wokół Tulii zrobiło się po publikacji coveru "Nieznajomy" Dawida Podsiadły (posłuchaj!). Niedługo później wokalistki zapowiedziały debiutancki album. Na nim znalazły się nowe wersje piosenek m.in. Seweryna Krajewskiego, Wilków, Kayah i Ani Dąbrowskiej.

- To, co robimy, jest jednym wielkim eksperymentem. Okazuje się, że wiele utworów da się przerobić bardzo zgrabnie - mówiła Biczak.

Tulię można było zobaczyć podczas rozdania Fryderyków oraz na Festiwalu w Opolu. Tam też zaprezentowały autorską kompozycję (znalazła się też na płycie) "Jeszcze cię nie ma" (posłuchaj!). Dzięki niej wygrały nagrodę jury i publiczności podczas konkursu Premier.

64. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 14 - 18 maja w Tel Awiwie. Polska wystąpi w pierwszym półfinale (14 maja).