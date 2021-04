Enej odlatuje. Zobacz teledysk "Samoloty"

Do sieci trafił właśnie teledysk "Samoloty" grupy Enej. To premierowy utwór zapowiadający składankowy album "Idealny sen" laureatów pierwszej edycji programu "Must Be The Music" w Polsacie.

Liderzy grupy Enej: Piotr "Lolek" Sołoducha i Mirosław "Mynio" Ortyński /Tadeusz Wypych / Reporter

Działająca od 2002 r. formacja na szerokie wody wypłynęła za sprawą pierwszej edycji "Must Be The Music" w Polsacie. Ekipa z Olsztyna w 2011 r. wygrała ten program, a piosenka "Radio Hello" zyskała status przeboju.

Po wydaniu sześciu studyjnych płyt (w tym albumu z kolędami) grupa postanowiła podsumować dotychczasowy dorobek składankowym wydawnictwem.

7 maja, dokładnie 10 lat od wygranej w "MBTM", do sklepów trafi album "Idealny sen", który zawierać będzie wszystkie najważniejsze piosenki zespołu bijące do tej pory rekordy popularności w radiu i internecie.

Wszystkie utwory zostały zaaranżowane i nagrano na nowo, by podkreślić długą drogę, jaką przeszli muzycy na przestrzeni tych 10 lat. Poza znanymi nagraniami, na płycie znajdą się również premierowe piosenki.

Clip Enej Samoloty

Jedną z nich są "Samoloty" - autorami nagrania tradycyjnie jest duet liderów: Piotr "Lolek" Sołoducha (wokal, akordeon) i Mirosław "Mynio" Ortyński (bas, wokal).

"'Samoloty' to wyjątkowa, charakteryzująca się nowoczesnym, dopracowanym brzmieniem kompozycja, połączenie tradycyjnego, znanego publiczności stylu z trendami płynącymi szeroką rzeką z całego świata" - czytamy w opisie.

Za teledysk odpowiada Piotr Kosterkiewicz. W rolach głównych wystąpili Monika Raducha i Jakub "Czaplay" Czaplejewicz, w grupie Enej grający na puzonie.



Zespół tworzą obecnie: Piotr "Lolek" Sołoducha, Mirosław "Mynio" Ortyński, Paweł "Bolek" Sołoducha, Jakub "Czaplay" Czaplejewicz, Łukasz "Długi" Przyborowski, Damian "Pinki" Pińkowski, Kornel Kondrak, Piotr "Panzer" Pankowski.