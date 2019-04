Emma Bunton i nowa płyta "My Happy Place". Co dalej ze Spice Girls?

W piątek (12 kwietnia) ukaże się solowy album Emmy Bunton, jednej z wokalistek grupy Spice Girls. Płyta "My Happy Place" jest powrotem Baby Spice do solowej działalności po 12 latach.

Emma Bunton wydaje solowy album /Keith Mayhew/SOPA Images/LightRocket /Getty Images

Solowy dorobek Emmy Bunton obejmuje do tej pory albumy "A Girl Like Me" (2001), "Free Me" (2004) oraz "Life in Mono" (2006). Dwie pierwsze płyty dotarły do pierwszej dziesiątki brytyjskiej listy bestsellerów.

Na "My Happy Place" trafi 10 piosenek, nad którymi Baby Spice pracowała przez ostatnie dwa lata.



Produkcją zajęło się brytyjskie studio Metrophonic.

Pierwszym singlem został utwór "Baby Please Don't Stop", który stworzyli Emma Bunton, Paul Barry oraz Patrick Mascall. Piosenka nawiązuje stylistycznie do klasycznego smooth-popu lat 60. Drugim autorskim nagraniem wokalistki Spice Girls jest "Too Many Teardrops".



Emmę w studiu wsparli m.in. były wokalista Take That Robbie Williams (nowa wersja przeboju Spice Girls "2 Become 1"), Will Young ("I Only Want To Be With You"), Josh Kumra ("Come Away With Me") i jej partner Jade Jones ("You're All I Need To Get By"), z którym ma dwóch synów.



Clip Emma Bunton Baby Please Don't Stop

"Nazwa 'My Happy Place' nie jest przypadkowa. Szczęśliwe miejsce to studio nagraniowe w którym towarzyszy mi rodzina i przyjaciele. Są ze mną podczas każdej sesji. Czuję się szczęśliwa nagrywając muzykę, gdy moje dzieci bawią się w pobliżu, a mama słucha kolejnych zarejestrowanych utworów. To fantastyczne uczucie!" - mówi Emma.

"W miarę upływu lat zmieniają się życiowe priorytety. Dziś jestem skupiona na mojej rodzinie, a nowy album jest jak lukier na cieście. Nagrywanie muzyki to niewątpliwie magiczna część mojego życia która sprawia, że jestem szczęśliwa" - dodaje.

W składzie Spice Girls Emma z koleżankami sprzedała ponad 85 mln płyt. Brytyjski zespół, który współtworzyły także Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Horner (wcześniej Halliwell) i Victoria Beckham (wcześniej Adams), był u szczytu popularności w drugiej połowie lat 90. XX wieku. Debiutancki album "Spice" stał się największym bestsellerem wszech czasów nagranym przez kobiecą grupę. Szaleństwo na punkcie Spice Girls zostało uznane "największym brytyjskim fenomenem muzyki pop od czasów Beatlemanii".



Jakiś czas temu grupa zapowiedziała swoją reaktywację, ale bez jednej - najpopularniejszej z członkiń - Victorii Beckham. Kiedy Spice Girls ogłosiły pierwszą, od 2012 roku trasę, Beckham napisała "nie dołączę do moich dziewczyn na tej trasie, ale zespół był wielką częścią mojego życia". Beckham zrezygnowała z występów na rzecz swoich zawodowych zobowiązań - spełnia się w roli projektantki mody, bizneswoman oraz matki.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Spice Girls If You Wanna Have Some Fun

Pozostałe wokalistki od dawna były chętne do reaktywacji i do ostatniej chwili miały nadzieję, że Victoria jednak zdecyduje się na powrót. Mimo jej braku, bilety na większość stadionowych koncertów, które odbędą się w Wielkiej Brytanii, zostały już dawno wyprzedane. Trasa koncertowa rozpocznie się 24 maja w Dublinie. Ogromne zainteresowanie sprawiło, że zaplanowano 13 występów.

Wideo Spice Girls ogłosiły trasę koncertową. Niestety zabraknie Victorii Beckham (Associated Press/x-news)