Przypomnijmy, że zespół Daj To Głośniej ( posłuchaj! ) zadebiutował w 2019 r. Ich pierwszy utwór "Mama ostrzegała" został jednym z największych przebojów tamtego roku.

Klip do tego nagrania zdobył do tej pory ponad 173 mln odsłon. Furorę w sieci robiły też liczne przeróbki i parodie, w tym nawet wersja pielgrzymkowa.



Ekipa z Sycowa pojawiła się m.in. jako jedna z gwiazd koncertów Roztańczony Narodowy 2019, Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie (2019, 2020) czy Festiwalu Weselnych Przebojów 2020.



Wokalistka Emilia Sanecka wzięła też udział w polskich preselekcjach do Eurowizji w programie "Szansa na sukces. Eurowizja 2020".

Kolejne nagrania to m.in. piosenki "Dobrze" (11 mln odsłon, posłuchaj! ), "Zwariowana noc" (20 mln), "Kochaj mnie" (7,4 mln), "Andrzej łajdaku" (17 mln), "Ochotę mam" (10 mln), "Jeszcze raz" (3,8 mln), "Wróciłeś nad ranem" (4 mln), "Uciekaj dziewczyno" (6,9 mln) i "Dlaczego tato" (2,7 mln).

Emilia Sanecka (Daj To Głośniej) chwali się figurą!

W social mediach zespołu, grupa Daj To Głośniej zapowiedziała nowy teledysk. Do jakiej piosenki? To jeszcze tajemnica.

Fani jednak mogą pocieszyć się porcją zdjęć wokalistki, Emilii Saneckiej, która na zdjęciach pozuje w obcisłych, podkreślających jej figurę legginsach oraz sporym dekoltem. Komentarze mówią same za siebie.

"Jak zawsze gorąca", "Zawsze piękna", "Co klasa, to klasa", "O matko przenajświętsza. Diablica" - czytamy.