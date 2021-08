Elżbieta Zapendowska w Opolu. Ćwiczyła młodych muzyków

Elżbieta Zapendowska od lat trenuje wokalistki i wokalistów w swojej Szkole Piosenki. Pod opieką miała m.in. Edytę Górniak, Alicję Janosz, Tomka Makowieckiego, Dodę, Anię Wyszkoni, Katarzynę Groniec, Melę Koteluk, Łukasza Zagrobelnego i Nataszę Urbańską.

Ekspertka od emisji głosu przez wiele lat znajdowała się w jury programów talent show. Można było oglądać ją w "Idolu" (pojawiła się też w składzie jurorskim po jego reaktywacji w 2017 roku), "Must Be The Music" i "Jak oni śpiewają".

Od kilku miesięcy pojawiają się doniesienia, że ze zdrowiem Zapendowskiej jest coraz gorzej. "Mam swój wiek, mam ślepotę zaawansowaną, więc nie było by mi tak łatwo w czymś takim uczestniczyć, nawet gdybym dostała taką propozycję. Wiek robi swoje i trzeba adekwatnie do swojego wieku liczyć swoje zamiary i swoje życie układać" - stwierdziła w ubiegłym roku.



W marcu poinformowała, że jej stan zdrowia się pogarsza. "Nie widzę na jedno oko i pogodziłam się z tym. Nie histeryzuję. Przyzwyczaiłam się do faktu, że tracę wzrok. Ostatnio odwiedziłam poleconą lekarkę i usłyszałam od niej: 'Gdyby przydarzyło się to pani jakieś 20 lat temu, operowalibyśmy. Teraz już nie'" - powiedziała w rozmowie z Plejadą. Wspomniała również, że utrudnia jej to pracę, ponieważ nie może widzieć twarzy osób, które uczy.

Jednak ceniona krytyczka muzyczna nie porzuciła kariery. Na początku sierpnia poprowadziła warsztaty dla zwycięzców konkursu, współorganizowanego przez Muzeum Polskiej Piosenki. Spośród 236 zgłoszeń wybrano dziesiątkę najlepszych wokalistów. "Przeboje al'dęte" to konkurs dla młodych wokalistów. Każdy z uczestników musiał przygotować własne wykonanie jednej z 12 zaproponowanych piosenek, do których aranżację stworzył Mariusz Dziubek, dyrygent i dyrektor Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie.



"Efekty naszej pracy publiczność usłyszy podczas wrześniowego, festiwalowego koncertu [podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej - przyp. red.], tuż przed Debiutami. Będą to największe opolskie przeboje, które powstały na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Tych hitów reklamować nie trzeba" - zapowiedział Dziubek.

"To pierwsze tego typu warsztaty. Trenujemy od niedzieli, ale już teraz mogę powiedzieć, że przed nami świetny koncert. Z ponad 200 kandydatów z całej Polski wybrano 10 najciekawszych osób, więc poziom jest naprawdę wysoki. Każdy diament wymaga jednak oszlifowania. Próbujemy dostosować materiał do potrzeb orkiestry i znaleźć sensowną interpretację. Punktem wyjścia jest dla mnie tekst, bo to literatura inspiruje do muzycznej interpretacji." - dodała Zapendowska.



"Duża orkiestra, duże nazwisko, więc trochę miałem stres. Pani Ela okazała się cudowną, szczerą kobietą. Miłe słowo z jej ust potrafi wywindować pod chmury. Krytyka może miła nie jest, ale zawsze konstruktywna. W końcu jesteśmy tu po to, by się uczyć" - komentował jeden z uczestników, Jakub Lubiński, saksofonista i wokalista.