Elton John w 2019 roku ujawnił w swoim pamiętniku, że rodzice bili go za rzeczy tak proste, jak zdejmowanie marynarki szkolnej w niewłaściwy sposób.

Teraz ujawnił, że wpływa to również na jego wybory rodzicielskie. Przypomnijmy, że muzyk, wraz z mężem Davidem Furnishem, wychowuje dwóch synów - Zachary'ego (ur. 2010) i Elijaha (ur. 2013). Dzieci urodziła im anonimowa surogatka.

"Nigdy ich nie bijemy, ani nie tracimy nad nimi panowania. Kiedy są źli, tracą kieszonkowe, albo sprzęt elektroniczny na tydzień - ale nie są karani fizycznie ani psychicznie" - powiedział Elton w rozmowie z "The Guardian". "Zawsze bałem się moich rodziców i nie chciałem, aby moje dzieci kiedykolwiek bały się mnie" - dodał.



Elton John w Krakowie (4 maja 2019 r., "Farewell Yellow Brick Road Tour") 1 / 22 Elton John w Krakowie Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Wokalista słynie też ze swojej porywczości. Przyznał, że dzięki związkowi z Furnishem i trwaniu w trzeźwości jest w stanie zapanować nad wybuchami złości. "Moje zachowanie było tak nieobliczalne i nieprzewidywalne. I to wciąż jest we mnie, może wybuchnąć w każdej chwili" - wyznał jednak podczas wywiadu.



Elton John i nowa płyta "The Lockdown Sessions"

Na początku pandemii mówił, że wymuszoną przerwę w koncertowaniu wykorzysta na odpoczynek i życie rodzinne. Nagranie nowej płyty w trakcie lockdownu było ostatnią rzeczą, którą chciał zrobić. Potrzeba grania okazała się jednak silniejsza i Elton John nagrał całą nową płytę.



Wideo Learn To Fly

Nie zrobił tego sam - zaprosił do współpracy plejadę gwiazd. Słynny Brytyjczyk wyznał, że sesyjny charakter albumu przypomniał mu o początkach kariery, a współpraca z tyloma i tak różnorodnymi artystami zmusiła go do otwarcia się na nowe doświadczenia.



Na albumie znalazło się 16 utworów, z czego 10 kompozycji to zupełnie nowe, oryginalne piosenki. Pozostałe to covery wielkich hitów, m.in. piosenki "It's a Sin" z repertuaru Pet Shop Boys. Elton John nagrał ten utwór wspólnie z Years & Years. Płyta "The Lockdown Sessions" ukazała się 22 października.