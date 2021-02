Ellie Goulding jest w ciąży. Pokazała piękne zdjęcia

Ellie Goulding ogłosiła na łamach "Vogue", że spodziewa się dziecka. Udzieliła wywiadu i pokazała rozczulające zdjęcia.

34-letnia wokalistka Ellie Goulding to jedna z gwiazd brytyjskiej sceny alternatywnego popu. Jej dorobek obejmuje cztery płyty: "Lights" (2010), "Halcyon" (2012), "Delirium" (2015) i "Brightest Blue" (2020).

Wiele singli z jej udziałem znalazło się w Top 10 w Wielkiej Brytanii, w tym "Burn" ( sprawdź! ) i "Love Me Like You Do" ( posłuchaj! ) na samej górze.



Sukcesy zawodowe to jednak nie wszystko, pieniądze i sława nie wystarczą, by być w pełni szczęśliwym. Wokalistka niejednokrotnie opowiadała o swoich lękach. "Wiem na pewno, że wiele moich lęków związane jest z czymś, co nazywają 'syndromem oszusta' - nie wierzę w siebie wystarczająco mocno i myślę, że nie zasługuję na szczęście, co czasami powoduje sabotaż własnego sukcesu" - mówiła.



W 2019 roku wzięła ślub z sześć lat młodszym Casparem Joplingiem, który jest wnukiem Michaela Joplinga, ministra rolnictwa, rybołówstwa i żywności w rządzie Margaret Thatcher.

Teraz, udzielając wywiadu dla magazynu "Vogue", wokalistka zdradziła, że spodziewają się pierwszego dziecka. W pierwszych miesiącach nie pokazywała się publicznie. Wywnioskować można, że obecnie jest w siódmym miesiącu ciąży. Cała rozmowa została zilustrowana piękną sesją.