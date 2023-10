Ektomorf z nową płytą "Vivid Black" i koncertami w Polsce w 2024 r. [DATY, MIEJSCA]

"Vivid Black", 14. studyjny album zespołu, wyprodukowali Zoltàn Farkas, grający na gitarze wokalista i lider Ektomorf, oraz duński fachowiec Tue Madsen. Nagrania oraz miks i mastering odbyły się w należącym do Madsena, duńskim studiu Antfarm. Okładkę zaprojektował węgierski artysta Bramantya Ardhy Wardhana.

Nowa płyta Ektomorf, którego muzyka oscyluje dziś wokół groove / thrashu, nu metalu i hardcore'u, będzie mieć swą premierę 8 grudnia w barwach niemieckiej AFM Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Dodajmy, że Ektomorf wyruszy w przyszłym roku w trasę po Europie, w ramach której zagra trzy koncerty w Polsce. Grupę, która w tym roku obchodzi 30. urodziny, zobaczymy 28 lutego 2024 roku w szczecińskim klubie Krzywy Gryf, 4 marca w białostockim klubie 6-Ścian i 5 marca w Garage Pub w Krakowie.

Węgrzy wypuścili niedawno nowy singel "I'm Your Last Hope". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Ektomorf I'm Your Last Hope

Ektomorf - szczegóły albumu "Vivid Black" (tracklista):

1. "I'm Your Last Hope

2. "Die"

3. "Never Be The Same Again"

4. "I Don't Belong To You"

5. "Fade Away"

6. "You And Me"

7. "Vivid Black"

8. "The Best Of Me"

9. "You Belong There"

10. "REM".